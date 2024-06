Francos tras los enfrentamientos por Ley Bases: "Había que defender al Congreso"

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley de Bases en el Congreso de la Nación y se refirió a lo ocurrido en las afueras del establecimiento. En una extensa entrevista con Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, también se solidarizó con el movilero Orlando Morales, agredido por manifestantes.

El funcionario señaló que estas victorias legislativas son resultado del trabajo en equipo y del diálogo con distintas fuerzas políticas. En la misma línea, atendió que se deben tratar como dos aspectos distintos lo ocurrido en el interior y el exterior del recinto.

“Le mando un saludo a Orlando Morales, lo acompaño en este momento. Ayer traté de comunicarme. Conmovió a todos los argentinos”, expresó Francos. Y añadió: “Esto requiere una tarea de investigación, hay detenidos y gente que se va a detener. Va a empezar un proceso para ir tras los responsables. No puede haber manifestaciones con este nivel de violencia, dirigido a generar caos”.

“Ayer había que defender al Congreso para que no se interrumpiera la sesión, con o sin la colaboración de los senadores. Con esta historia de que querían salir forma parte de esta parodia opositora forma parte de estos mecanismos que utilizan cuando ven que pierden para interrumpir las sesiones y desgastar. Pero no les dio éxito porque hay muchos argentinos que están cansados de vivir lo que vivieron estos años. Con solo siete senadores y el apoyo de otros conseguimos lo que pensaban que no íbamos a poder”, subrayó.

Francos planteó que no quería “adjudicar responsabilidades sobre lo que todavía no se ha investigado”, aunque valoró el rol de las fuerzas de seguridad que “están para defender las instituciones”. “Los uniformados trataban de que exista un debate. Pretender suspender una sesión ya lo hemos visto. Creo que es una metodología”. “Nunca hemos convocado a la gente para generar hechos de violencia. Creo que la oposición aprovechó el momento para interrumpir el tratamiento de la ley”.

Sobre los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respecto de presuntos autores de las agresiones identificados con el kirchnerismo y la izquierda, Francos expresó que “tendrá pruebas para decirlo”. “Lo que sí vi fue un grupo de diputados que salió supuestamente afectado por el gas pimienta, que no sé si buscaban apaciguar a la gente o la nota por lo que les había pasado”, dijo.

Los hechos y el futuro

Al ser consultado sobre el silencio de figuras políticas prominentes frente a estos hechos, Francos señaló que el "populismo kirchnerista" suele incitar este tipo de situaciones. Además, mencionó que se reunirá con los presidentes de los bloques parlamentarios para organizar el tratamiento en Diputados y destacó la posibilidad futura de disminución de impuestos.

"La gente siente que con esto derrota el pasado", subrayó el jefe de Gabinete. Francos destacó que "la escena de violencia que Cadena 3 sufrió en carne propia no tiene ninguna justificación". "Cuando la gente vio esa escena de su móvil incendiado en la Plaza de los Dos Congresos, creo que la gente se sintió representada en el fervor de Milei", expresó.

Por otro lado, Francos adelantó que el Pacto de Mayo podría darse en la provincia de Tucumán. "Hacerlo allí tiene no solamente el significado de que se firmó la independencia de la Argentina sino también el de que nos reciba el gobernador Jaldo que ha sido un activo militante y acompañante de este proceso de transformación pese a ser de un signo político diferente", valoró.