Flavia Royón habló del potencial de la minería: ¿Cuántos empleos puede generar?

La minería en Argentina, pese a tener un potencial significativo, se encuentra estancada por disputas entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. A pesar de que la industria minera puede generar empleo y exportaciones, su desarrollo está frenado por conflictos jurisdiccionales y falta de inversión.

El senador cordobés Luis Juez indicó que la minería en Argentina no arranca debido al conflicto entre el Estado nacional y las provincias. Según él, "la explotación minera le corresponde a las provincias, la Nación se para y no te autoriza". Además, señaló que el país tiene un gran potencial para explotar recursos naturales como el cobre pero no lo hace.

Por su parte, Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación y actual funcionaria del Gobierno nacional, habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y argumentó que la minería tiene un impacto local importante en regiones como Salta o Catamarca. Según ella, si Argentina desarrollara sus proyectos de cobre podría generar 40.000 puestos de trabajo y exportaciones por 6.000 millones de dólares.

A pesar del potencial económico del sector minero en Argentina, existen críticas respecto a los beneficios reales para el país. Algunos sostienen que las ganancias son mínimas comparadas con lo que se llevan las empresas mineras extranjeras y cuestionan los impactos ambientales de la actividad.

Royón defendió a la industria argumentando que más del 80% de la facturación va hacia proveedores locales e impuestos. Sin embargo reconoció una discusión pendiente sobre cómo se reparte lo tributado entre nación y provincia.