AUDIO: Fernando Niembro: "Mascherano no debió dirigir al sub-20, lo hizo por Messi"

Fernando Niembro se refirió a la derrota mundialista de la selección sub-20 y criticó al entrenador. “Mascherano no debió llegar a la dirección del sub-20, lo hizo por Messi. Cuando hay que conducir jóvenes no se necesita una mirada cómplice, una persona de 75 años conoce tanto como un joven”, sostuvo.

El periodista habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y comentó: “Esto no es una tragedia, es una competencia más. Hace mucho tiempo no se gana un Sudamericano. El torneo es para jugadores que están en una edad inestable, además se juntan chicos que juegan en Europa con otros que juegan acá. Conjugar todo esto en la etapa de maduración es muy difícil. El técnico se encuentra con una ensalada”.

“El equipo jugó por momentos bien, por otros no tan bien. Estos equipos nos dan espacio para avanzar y ellos aprovechan el espacio que les dejamos nosotros”, analizó.

Niembro dijo que en estos torneos “muchos seleccionados exhiben jugadores para que se los compren”, aunque marcó que “otros países tienen más compromiso con la formación y se enfocan en competir”.

Su mirada sobre Pablo Aimar

En el cuerpo técnico de Lionel Scaloni está Pablo Aimar, que también dirige a una de las selecciones nacionales juveniles.

Consultado por el nombre de Aimar como posible sucesor de Mascherano, Niembro opinó: “No sé si tiene que ser Aimar, no lo conozco tanto, no es tan expresivo. Aimar representa una forma de jugar que le gusta a los argentinos, le gusta a Mascherano y fue una profunda desilusión. Para mi debe ser alguien de mucha experiencia, alguien que tome distancia del grupo. Pero igual no es cosa de reemplazar a un técnico con otro y vamos a ganar”.

Y recordó una anécdota: “Aimar se fue de Argentina y estaba concentrado en Tandil. Le dijo al presidente de River en una oreja ‘me’ y en la otra ‘voy’. Acá no quiso hablar con la prensa. Llegó a Valencia, se puso traje y habló con los periodistas en conferencia. Son chicos especiales”.