Estela de Carlotto: "Milei es un canalla, no sé cómo pueden votarlo"

La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo inauguraron sus oficinas en la sede de la Universidad Nacional de Rosario en Córdoba y Sarmiento. En el marco del acto, su presidenta, Estela de Carlotto, dialogó con la prensa y apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“A este canalla, que quiere tomar el cargo de presidente para destruirlo, no sé cómo pueden votarlo. Los chicos están fascinados con la locura”, dijo.

Por otro lado, señaló que “hay tiempo” y que se le debe hablar a los jóvenes. También destacó que tanto Milei como su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel tienen “maldad”. “A mí me rebotan las ofensas y es cierto. No voy a perder tiempo. Me interesa la gente, el pueblo, y sobre todo los que están confundidos”, expresó al móvil de Cadena 3 Rosario.

“Hay que pensar en la patria, en la gente, en la unidad. Tengo en el cementerio una hija, pero nunca hemos tenido venganza, odio ni revancha. Siempre tratando de tener noticias y sin olvidar”, concluyó.