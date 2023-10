"Es una guerra entre democracia y terrorismo", dijo médico argentino en Israel.

Las tropas israelíes seguían luchando este lunes para recuperar poblaciones arrebatadas por combatientes de Hamás, reconociendo que la batalla estaba llevando más tiempo de lo esperado, más de dos días después de que los milicianos atravesaran la valla de Gaza en una ofensiva mortífera.

Los combates continuaban en siete u ocho localidades del interior de Israel capturadas por los combatientes, que dejaron 700 israelíes muertos y decenas de rehenes en un ataque que destrozó la reputación de invencibilidad de Israel.

Entrevistado por Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, Alejandro Roisentul, director de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del hospital Ziv en Israel, narró cómo vive estas horas aciagas en su lugar de residencia y trabajo.

Aclaración. “Es una guerra entre un país democrático y el terrorismo, no entre dos países. Cuando hay guerra entre países uno quiere territorio, como pasa entre Ucrania y Rusia, finalmente llegan o no a un acuerdo de paz, distribución, ahí se terminan teóricamente. Acá la meta del Hamas es destruir a Israel. Matar a todos los judíos y la población. No hay algo en el medio”.

Secuestro. “El Hamas tiene como refugiados al pueblo palestino, el pueblo de Gaza está siendo secuestrado por estos terroristas y los llevan a este lugar, a esta situación extrema donde el pueblo palestino está sufriendo por tener como líder a un grupo terrorista. Algo que no fue elegido libremente, sino por un gobierno dictatorial. Matan a poblaciones civiles sin objetivo, como lo hizo ISIS”.

Oportunidad perdida. “Hubo un líder tan fuerte de palestinos con sensación de que se podía hacer la paz. Arafat no tuvo la valentía suficiente de decir, hacer y firmar la paz con Israel. Se perdió la chance y al final se hizo una paz muy frágil, de corto plazo, no se pudo seguir adelante. Viviéndolo como israelí, argentino, me eduqué en Argentina con orgullo y te puedo decir que Israel quiere la paz y hace todo para tenerla. El problema es que estamos tratando de lidiar con lo que tenemos: un grupo terrorista. Es lo que hay”.

Lesa humanidad. “Primera vez en muchos años que podemos ver en vivo y colores lo que es un crimen de lesa humanidad, entrar a ciudades donde vive población civil con chicos, familias con bebés, entrar y matar a todo el pueblo. Uno por uno. Se mataron chicos y bebés en las camas, con padres abuelos, a los que no mataron los llevaron secuestrados, muchos ya fueron asesinados en el camino. Es algo que realmente si me hubieras preguntado hace dos días sobre el peor escenario que podía imaginar en una guerra, no podía llegar a este punto. Las imágenes nos dejan sin palabras”.

Meta superior. “Hay que terminar con el terrorismo, Hamas es una institución terrorista, la meta superior de ellos es destruir Israel y lo ha demostrado estos días. Israel va a terminar con Hamas y es lo que estamos preparándonos con las fuerzas armadas de defensa de Israel para terminar de una vez por todas con las posibilidades de que esto pase de vuelta y no piensan que ha terminado. Es la razón de la existencia de Hamas”.