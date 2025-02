Erbetta valoró los cambios en la Corte y la Constitución: "Es una oportunidad"

Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, valoró la ampliación e incorporación de nuevos funcionarios, al tiempo que destacó la importancia de la reforma constitucional.

“Vamos a estar en condiciones de incorporar dos nuevos miembros antes del 31 de marzo. Será una integración escalonada. El tercer integrante ingresará a mediados de abril, cuando se jubile la doctora Gastaldi. Zabalza aportara su juventud. Es una profesional con desarrollo en el ámbito del Derecho y es secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Proviene de la política, lo que ni da connotación negativa, por el contrario. En Estados Unidos la mayoría de los jueces provienen de la política”, explicó Erbetta en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Baclini y Weder son personas con mucha experiencia. Provienen del Poder Judicial. Baclini fue hasta secretario de un Juzgado de Instrucción, y llegó a ocupar el máximo cargo del Ministerio Público Fiscal (MPA). Weder es un administrativista reconocido. Debería haber más mujeres a futuro. Es una lucha que viene de lejos y trasciende el momento actual. Ahora habrá una Corte con siete integrantes, es un cambio significativo”, remarcó.

Por otro lado, sobre la reforma constitucional, el funcionario resaltó: “Esperemos esta gran oportunidad, que nos permite modernizar la Constitución, nos dé la posibilidad de incorporar los juicios por jurado y no solo en lo penal. No opinaré de la reelección, sí debe haber límites a los mandatos”.

En ese sentido, consultado sobre los dichos del gobernador Maximiliano Pullaro y la “justicia garantista”, Erbetta señaló: “Estamos en campaña electoral, uno entiende los roles y las necesidades de los actores de la política. A veces se usan conceptos fuera de su adecuada precisión. No soy yo quien debe interpretar lo que dice el gobernador, pero los conceptos garantistas nacen con las constituciones. Un juez antigarantista no es juez, es inconcebible. Sería una expresión ignorante. Lo que se busca es encontrar un juego de límites para evitar que el ejercicio del poder se vaya por fuera de los límites legales, para que no sea arbitrario o abusivo. Pensar que garantía es sinónimo de impunidad es algo distorsionado”.

Y anticipó: “La resolución sobre Vicentin es inminente. Fue un proceso concursal demasiado largo y prolongado, hubo muchos pedidos de prórroga. La Corte no demora estos casos, en estos días habrá resolución sobre esta cuestión”.