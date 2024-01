Dueño del bar: "Disparó 10 veces y no salió, le pegaba al arma para destrabarla"

El video del ataque frustrado al Rondo Bar se viralizó rápidamente: un hombre dejó un mensaje amenazante e intentó disparar contra la gente que estaba afuera del local. El arma no respondió y los disparos no salieron.

Alejandro habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Es lo que se vio en el video. Dejaron el mensaje, se alejó, intentó balear y no salió la bala. El mensaje un pedido de visitas para los presos. Nosotros somos trabajadores”.

“No nos queda opción, hay que levantarse y seguir”, dijo sobre la decisión de abrir tras el violento hecho. “No dijo nada, dejó el mensaje sin hablar y quiso disparar”, expresó sobre el accionar del atacante.

“Había seis o siete mesas. Yo no estaba, no quiero mentir. Pero disparó como 10 veces y no salió. Le pegaba al arma para destrabarla”, relató, y cerró: “Entrando a Rosario somos el primer bar. Lo habrán visto y por eso actuaron”.

