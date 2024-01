Habló el colectivero víctima del atentado en la línea 130: "Me la vi venir"

El lunes a las 21:45 horas en Winter y Cipolletti, barrio Acindar, fue el escenario de un nuevo atentado contra un colectivo del Transporte Urbano de Pasajeros. La línea 130 recibió al menos dos disparos por parte de un delincuente en bicicleta, quien dejó un mensaje amenazante apuntando contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Carlos, su chofer, salvó su vida de milagro tras arrojarse al suelo en el interior del vehículo.

El trabajador recordó instante por instante lo que vivió en la “noche larga y complicada” que le tocó atravesar. En diálogo con Hernán Funes afirmó que llegaba a la punta de línea luego de finalizar su segunda vuelta, cuando encontró a una persona en bicicleta que llevaba guantes de trabajo.

“Se aproxima a la unidad y es como que intenta darme un papel. No atiné a hacer nada porque tenía la puerta cerrada. Esta persona al ver que no me acerco, lo tira al piso y veo que se aleja. Me la vi venir. A los 15 metros se pega la vuelta y me voy hacia el medio. Sentí los disparos. Atiné a tirarme al piso y esperar a que pase todo el momento”, expresó.

Carlos señaló que desde que ocurrió el asesinato del chofer César Roldán y se sucedieron otros ataques contra colectivos, “uno teme por su vida todos los días”.

“Los compañeros se acercaron en todo momento, me preguntaron cómo estaba. No se sabe cómo va a seguir esto. Hasta el día de hoy no se ha encontrado la solución”, concluyó.