Diputado que tuvo acto erótico en plena sesión: "Nos castigaron demasiado"

En plena sesión remota de la Cámara de Diputados, en 2020, el entonces legislador peronista Juan Ameri apareció en cámara con su novia encima y succionándole uno de sus pechos. La imagen se viralizó de inmediato, tomó estado público y le valió una condena a un mes de prisión al salteño.

“Era mi pareja. Te podés imaginar que después de lo que padecimos fue casi imposible sostener la relación. Nos hicieron imposible seguir. Estábamos juntos hace 1 año y medio. Los medios de comunicación nos hicieron pagar un precio excesivo por lo que fue. Fuimos noticia a nivel mundial. Nos castigaron demasiado”, expresó Ameri en una entrevista con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Estábamos sesionando –recordó el nacido en Salta-, se cayó la señal y me distraje. Levantó la señal y estaba con mi pareja frente a cámara. No fue algo que yo pretendía hacer, como dijo el juez Ariel Lijo. ¿Quién haría algo así sabiendo que lo que viene es la aniquilación total? Él entiende que fue a propósito. Hay oportunismo”.

“Y hay un grado de cobardía. Me dan prisión por un mes. Y avanza este juicio con la erogación de dinero que significa. En la Fiscalía me ofrecieron declararme culpable y realizar una donación, que es algo que hice siempre. Pero me negué porque no cometí ningún delito”, cuestionó.

Reflexiones y dolor

“Podrán decir que fui un boludo, y lo fui –admitió Ameri-. Renuncié a mi cargo por boludo, por no prestar atención en mi horario de trabajo. Eso me enseñaron mis viejos: cuando uno se equivoca tiene que pagar”.

Y reveló: “Después de esto que pasó me descubrieron un cáncer de cólon y me traté acá en Buenos Aires. Falleció mi padre, mi familia cayó en un estado depresivo así que me instalé y le puse el hombro a la familia. Estoy trabajando en un comercio familiar. El show debe continuar, la vida continúa. Sigo haciendo política”.

“La pasé muy mal. Pensé en 100 formas de suicidarme. No lo hice porque mis compañeros no me dejaron ni un minuto solo. Más allá del dolor que me causé a mí mismo, yo estaba curtido, pero nunca jamás te podés preparar para que lastimen a los que uno quiere. Y lastimaron a mi familia, a mis hijas, a mis viejos. Nos hicieron mierda”, lamentó.