El Gobierno volvió a respaldar a Israel : "No hay riesgo de atentado"

El Gobierno argentino vuelve a condenar el ataque de Irán a Israel y reafirma su compromiso de defender al mundo libre frente a amenazas y conflictos.

El vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que el presidente Javier Milei no recibió amenazas de ningún tipo y que la postura argentina ante el conflicto no la pone como blanco de eventuales atentados. "Argentina no está en la mira de ningún grupo extremista", aseguró el vocero.

"El presidente Milei condena enérgicamente el ataque de Irán a Israel. Nuestra posición es clara y firme: defendemos al mundo libre y condenamos cualquier acto de violencia", afirmó Adorni durante la conferencia de prensa.

Además, Adorni destacó que el Gobierno argentino está en constante comunicación con las autoridades israelíes y con la comunidad internacional para seguir de cerca la evolución de la situación.

"El Gobierno está trabajando de cerca con sus aliados internacionales para condenar este acto de violencia y buscar una resolución pacífica al conflicto", concluyó el vocero.