El gobernador de Córdoba se solidarizó con Israel y condenó los ataques de Irán

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se manifestó este domingo por primera vez sobre el conflicto en Medio Oriente para solidarizarse con Israel, y para condenar los ataques de la República Islámica de Irán.

"La paz y el diálogo son el único camino para la resolución de un conflicto, la guerra y la violencia no son opciones. Me sumo a las expresiones de repudio y fuerte condena por los ataques que desde Irán se intensificaron sobre el pueblo de Israel, con quien me solidarizo", escribió en la red social X.

La #paz y el #diálogo son el único camino para la resolución de un conflicto, la guerra y la violencia no son opciones. Me sumo a las expresiones de repudio y fuerte condena por los ataques que desde #Irán se intensificaron sobre el pueblo de #Israel, con quien me solidarizo. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) April 14, 2024

"La humanidad debe unirse para reclamar el fin de los atentados terroristas que ponen en riesgo la paz mundial y que tienen como blanco a familias inocentes y, en este caso, a muchos compatriotas", agregó.

Y cerró: "Cabe recordar que recientemente la Justicia de nuestro país definió a Irán, en el marco de la causa #AMIA, como un “Estado terrorista” y autor responsable del delito de lesa humanidad. Expreso enérgicamente mis más profundos deseos de paz".

