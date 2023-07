De Lewandowski a Perotti: "Hicimos la campaña que pudimos hacer"

Marcelo Lewandowski ganó su interna, pero quedó muchos puntos por debajo de Maximiliano Pullaro, que ya avisó que dejará atrás los cuestionamientos de Carolina Losada y sumará a todos a la campaña.

En exclusiva con Cadena 3, Omar Perotti dijo al cierre de la jornada electoral que “prácticamente” no hicieron campaña para las PASO, y avisó que ahora harán campaña “de verdad”.

Ante eso, Lewandowski, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, respondió: “Empezamos tarde, pero todo lo que hicimos fue con el esfuerzo del equipo de trabajo y los militantes. Hicimos la campaña que pudimos hacer. Me quedó un solo departamento sin recorrer. Pusimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Ahora hay otro tipo de elección”.

“Es disímil a quién puede votar el que no fue a votar o votó a alguien que ahora no compite. Ahora el voto es transversal, hay sectores humildes que votan a Milei. Uno dice 'ese voto era del peronismo', pero cambió ese mapa. Y ahora empieza otro partido, mano a mano”, sostuvo.

Sobre las mediciones previas, indicó: “Nuestros estudios marcaban que frente contra frente, el triunfo de ellos estaba. No veíamos la diferencia que se dio. Su interna concentró mucho”.

“Nosotros no vamos a variar, vamos a marcar nuestras propuestas. La inseguridad en Rosario no viene de ahora, Pullaro fue ministro de Seguridad cuatro años. Sin diálogo es muy difícil, más allá de que si hay acusaciones para hacer hay que hacerlas en la Justicia”, comentó.

Y agregó: “Cuestionaban que seamos blandos, pero cuando nos peleamos somos la barbarie, y cuando se pelean los otros es lucha electoral”.

En tanto, se refirió a la no nacionalización de la oferta electoral del peronismo en Santa Fe. “Hablé con Massa el día que cerramos las listas, pero no de una participación de ellos en el territorio. Son contiendas del electorado santafesino, independientemente del apoyo nacional”, afirmó.

Lo que viene en Rosario

En primer lugar, en torno a su no participación en la contienda electoral local, Lewandowski remarcó: “Me dicen por qué no competí en Rosario, pero hay circunstancias que hacen que haya camino sin retorno. Pero había entusiasmo por como medía en Santa Fe. Me duele lo que pasa en Rosario y en la provincia puede haber más estrategias para cambiar las cosas”.

Y avisó: “Apoyamos a Sukerman y Monteverde. Vamos a acompañar a Juan, ya hablamos varias veces”.