Lewandowski: "Expresamos otra dinámica para transformar lo que no se pudo"

Este domingo 16 de julio, en Santa Fe será el primer turno electoral con la realización de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para distintas categorías provinciales.

Entre los precandidatos a gobernador, el peronismo local, que compite como Avancemos Juntos (Juntos por el Cambio) ofrece una contienda entre Marcelo Lewandowski, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto y Marcos Cleri.

El periodista y actual senador de la Nación, amplio favorito para ganar su interna, visitó Cadena 3 Rosario en el marco del ciclo Santa Fe, Hoy, y detalló su visión actual de la provincia, así como sus propuestas de campaña.

Diagnostico. “La provincia es muy amplia y variada, tiene distintos diagnósticos de acuerdo a la región. Hay regiones que se han ido desarrollando con obra pública e infraestructura, fueron creciendo, sobre todo el centro-norte. Otra muy productiva, el sur, pymes que han logrado recuperar niveles buenos, incorporación de mano de obra y producción. Sin duda, el talón de Aquiles y foto de la región es la inseguridad; eso muchas veces opaca lo bueno. Es a lo que hay que remitirse y la realidad que nos toca vivir. Compromete a todo el país lo que pasa, porque no se circunscribe a Rosario, sino que nuestra región es excelente como cuestión logística, con lo bueno y lo malo”.

Medidas. “Muchas y todas al mismo tiempo. Efecto más rápido algunas y otras más tardío. Indudablemente, en la parte punitiva, darle todas las herramientas que necesite la policía en materia tecnológica, entendiendo que hay que transformar el servicio penitenciario. Que acompañen en proporción la tarea que se debe hacer con el narco; trabajo conjunto con justicia provincial y federal para que la policía actúe en consecuencia. Y el trabajo social a la par, con la misma importancia, urbanización de barrios calientes y políticas para trabajar contra las adicciones. Trabajar en salud, educación, alimentación, hay sectores básicos que tienen que ser contenidos de esa manera, que la posibilidad de vida sea distinta para los jóvenes. Trabajar la no deserción, pero trabajar la formación paralela”.

Críticas. “El peronismo no gobernó la provincia por doce años ni la ciudad por 50. Si ese es el ejemplo, están totalmente equivocados. Desde 2015 a 2019 gobernaron en consonancia con quienes hoy están en alianza. Quiero ver qué se controló y con qué se terminó en la ciudad. No los acompañan ni estadísticas ni hechos”.

Vínculo con Perotti. “Trabajando en una campaña. Uno expresa lo que sentimos, lo que pretendemos, con nuestras formas y visiones, vivencias, nadie nos cuenta lo que pasa en Rosario y cuando uno siente en carne propia, habla y piensa de otra manera. No quiere decir que no coincidamos, que no veamos muchas cosas de la misma manera, pero vamos por mostrar nuestras formas y expresiones. Así como te digo que hay una provincia productiva que queremos seguir acompañando, con obras importantes que es mérito de gobierno provincial y nacional, también decimos que lo que no se pudo transformar y llevar adelante, estamos dispuestos a expresar otra dinámica, acciones y buscando consensos. Tenemos una expresión territorial de presidentes comunales e intendentes vitales para la construcción de este espacio con Silvina Frana”.

Interna y después. “La conducción es la persuasión y no el mandato. Se hace con persuasión en el peronismo, así como un DT en un vestuario o un jefe en una empresa: hoy el látigo no conduce a nada, es el convencimiento por donde va a pasar. Hay matices y puede haber diferencias, pero no de concepción. La interna del agua y el aceite es la de enfrente, algo muy virulento. En el nuestro, decimos que el verdadero adversario estará el 10 de septiembre. Se dieron las cosas así, cada uno quiso representar a su sector. Quise lograr una formula única o al menos más consenso, pero no tengo dudas que va a haber acompañamiento para el que gane el 17 de julio. Es lo que mostró el 2019 cuando ganó Perotti y Bielsa se subió a su auto, venía de su espacio yo, y sumamos todos para que la formula Perotti-Rodenas sea la elegida”.

Larga data. “El problema de inseguridad es algo que hace 15 años viene dado. Quizás la condena más grande es al lema que posibilitó un triunfo y, al no haberse concretado, hoy es el mayor castigo (“paz y orden”). Quiero que hagamos memoria de dónde venimos, cuándo comenzó el tema del narcotráfico. Cuando algunos se paran y señalan con el dedo, lo que hay que hacer, gobernaron doce años la provincia. Abonaron ese crecimiento del narcotráfico y ahora quieren correr con que traen la solución: han sido parte del problema. Los barrios de Rosario están abandonados y es el mismo espacio político, con variantes y alianzas, hace 30 años que gobierna, y uno que ha vivido toda la vida en Rosario, conozco perfectamente como viene deteriorándose el entramado social de la ciudad. Privilegiaron entre los bulevares y dejaron de lado las obras de infraestructura que había que hacer en los barrios. Ahora quieren tener una mirada sesgada de tres años. No lo olviden, se inauguró esperanto en Rosario, es un ejemplo”.

Nombre. “Vengo hablando con distintos sectores, es fundamental escuchar a todos los que tuvieron distintas experiencias, tenemos un trabajo de nuestros equipos técnicos en todo el diagrama de lo que se necesita hacer. Cuando llegue el momento vamos a anunciar quién va a ser el ministro de seguridad, pero claramente decimos primero que hay que respaldar al ministro (Claudio Brilloni), que en buena parte ha sido ponderado por otros sectores políticos. Darle todas las herramientas. Lo peor que podríamos hacer es ponerle fecha de vencimiento al ministro. Las urgencias están de ayer, no de hoy. El ex ministro Sain envió una reforma a la cámara de diputados y nunca fue tratada. Después vino el proceso de Sain”.

Escenario nacional. “Lo que no puede pasar es volver a las políticas que hubo entre 2015 y 2019, cuando muchas pymes estuvieron a punto de desaparecer. Santa Fe se nutre de eso, para aportar mano de obra a todo lo que produce no solo el campo sino la economía del conocimiento, el proceso de sustitución de importaciones, el trabajo genuino es el que debemos acompañar, si volvemos a un proceso donde se mire más la posibilidad de importar cualquier artículo sobre la producción nacional, va a hacer un gran daño”.