Losada: "Es momento de cambiar y votar a alguien sin muertos en el placard"

Este domingo 16 de julio, en Santa Fe será el primer turno electoral con la realización de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para distintas categorías provinciales.

Entre los precandidatos a gobernador, la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe (Juntos por el Cambio) ofrece una contienda entre Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y Mónica Fein.

La periodista y actual senadora de la Nación visitó Cadena 3 Rosario en el marco del ciclo Santa Fe, Hoy, y detalló su visión actual de la provincia así como sus propuestas de campaña.

Diagnóstico. “La provincia de Santa Fe está donde está parada por el impulso que le da la gente, los santafesinos, aquellos que tienen campo o que trabajan en el campo, industria, en un comercio. La gente es la que le da la fuerza y el impulso. Si me tengo que guiar por cómo está gobernada, es hacia atrás. Es una provincia un poco cansada , tenemos el trabajo de la gente, la riqueza de nuestros campos, pero siempre nos quedamos en potencia”.

Primeras medidas. “La primera ley que quiero mandar a la Legislatura tiene que ver con achicar el Estado, el gobierno en sentido de la cantidad de gente y de presupuestos. No voy a echar empleados públicos, quiero que quede claro, porque también entre las fake news que manejan mías también dijeron eso. Lo que sí voy a achicar es la cantidad de puestos políticos. Es importante como señal de austeridad. Desde los 14 ministerios que hay hoy vamos a llevarlo a ocho. No digo que no van a estar todos los temas cubiertos, pero no hace falta que todos tengan el presupuesto de un ministerio. Después, hay mucho de lo que tiene que ver con inseguridad, educación, salud. Vamos a hacer una transformación total”.

Lo más importante. “Con la inseguridad, queremos lo contrario a lo que hay hoy. Tenemos una policía sin entrenamiento, que gana mal. No tenemos tecnología ni herramientas para combatir el delito, vamos a dotarlos de la tecnología necesaria, de las herramientas, desde los móviles policiales, chalecos antibalas, armas, la cantidad de efectivos en una comisaría que tiene que haber”.

Cruces con Pullaro. “La verdad, que si yo cuento algo que ya lo conocemos todos y que muchos deciden mirar para otro lado, si eso es hacer una interna picante, ok, entonces ponele. Yo lo que dije es algo que está en una información que la tiene todo el mundo. Corrompiendo a la policía mediante los audios, esos que donde le dice que le va a dar los exámenes en lugar de subir por mérito, los amigos del poder, acomodando a policías que después terminaron presos. Alguien tenía que venir a decir la verdad, recordar las cosas que quizás muchos intentaron meter debajo de la alfombra”.

El día después de las PASO. “La gente no es que se la lleva alguien en una bolsa, me llevo mis votos y me voy para otro lado. No, la gente va a votar Juntos por el Cambio y la verdad es que yo estoy convencida de que no votaría nunca al kirchnerismo. Dentro de Unidos para Cambiar a Santa Fe le puede gustar más uno o el otro, tiene todo el derecho de elegir”.

Domicilio legal (fuera de Santa Fe). “Si eso es lo que tienen para criticarme... mirá que me han buscado... como no encuentran nada malo me critican una pavada semejante. Desde el 2021, recorro la provincia más que cualquier rosarino que esté acá, desde el norte, el sur, el este, el oeste. Yo nací en Rosario, la conozco perfectamente. Mi trabajo está dividido entre lo que hago en el Senado y recorrer la provincia. En 2021 recorrí haciendo campaña como senadora nacional, hoy lo sigo haciendo. Evidentemente no tienen nada que decir”.

Escenario nacional. “Voy a representar a la provincia más allá de quien sea presidente de la Nación y te aseguro que hasta ahora no me pudo callar Aníbal Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner, no me va a callar nadie. Estoy convencida de que además están dadas las condiciones para que tengamos un gobierno con una persona con mucha decisión. Me parece que Patricia Burrich tiene todo para gobernar este país como corresponde. Y nosotros tenemos un compromiso no solamente respecto de la seguridad. También tenemos un compromiso respecto de la coparticipación y lo que tiene que ver con lo que aporta Santa Fe y lo que se le da, que esa diferencia vuelva en obras para la provincia. Y te aseguro que va a tener que cumplir con su promesa y lo va a hacer. Lo va a hacer con gusto porque piensa igual que yo”.

Romper. “Evidentemente, lo que no quieren es alguien que venga a decir la verdad, a romper en serio con los privilegios de la política, que quiere permanecer en el status para ellos y que nosotros sigamos viviendo mal. Yo vengo a romper con todo eso, a hacer las cosas diferentes. Si queremos lo mismo, tenemos que votar lo mismo. Si queremos algo distinto, no podemos votar a más de lo mismo. Mismas recetas dan los mismos resultados. Entonces, me parece que es momento de elegir a alguien que no tiene ataduras, a alguien que no tiene muertos en el placard, que no tiene que explicar audios ni nada. Lo que necesitamos es gente que realmente esté dispuesta, con decisión política, liderazgo y los equipos necesarios para cambiar en serio la situación de la provincia, especialmente en la seguridad, vamos de mal en peor”.

Entrevista de Lucas Correa.