Fein: "La provincia está abandonada; Pullaro y Losada han sido irresponsables"

Este domingo 16 de julio, en Santa Fe será el primer turno electoral con la realización de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para distintas categorías provinciales.

Entre los precandidatos a gobernador, la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe (Juntos por el Cambio) ofrece una contienda entre Mónica Fein, Maximiliano Pullaro y Carolina Losada.

La ex intendenta de Rosario y actual diputada de la Nación visitó Cadena 3 Rosario en el marco del ciclo Santa Fe, Hoy, y detalló su visión actual de la provincia, así como sus propuestas de campaña.

Diagnóstico. “Es una provincia abandonada, sin plan de gobierno. Perotti tuvo un plan para llegar, pero no para gobernar. Más allá de la pandemia, no hay proyecto ni ideas en seguridad, obviamente, pero tampoco en educación, salud, producción, infraestructura. Es una provincia que, además, ha estado de rodillas al gobierno Nacional.

Medidas. “Nosotros somos el equipo de Miguel Lifschitz, gobernamos Rosario ocho años, llevamos un gran equipo con Clara García como primera candidata a diputada provincial, también aquí en Rosario a Enrique Estevez y lo que creemos es que hay que poner en marcha todas las áreas juntas, un plan de seguridad en serio, hay que poner un plan de educación. La salud está en emergencia, está en emergencia pedagógica, de infraestructura, de los cuerpos docentes. Esas serían las bases con una clara direccionalidad política, poner en marcha esta provincia, que además le exija al gobierno nacional de turno, no estamos buscando padrinos porteños, sino defender a Santa Fe”.

Críticas al socialismo. “El que vino diciendo que traía la paz y el orden fue Perotti, asumió tratando, prácticamente, al socialismo de cómplices o delincuentes. La verdad que ahora nos está convocando a dialogar, ya siendo candidato, a cinco meses de irse, lo podría haber hecho el primer día si quería políticas de estado. Y además podía haber tomado lo que hicimos bien, obvio que había cosas que cambiar, pero habíamos bajado a la mitad en los homicidios, algo bien estábamos haciendo con una conducción muy clara”.

Interna y después. “Es irresponsable lo que han hecho Pullaro y Losada de pelearse con acusaciones. Yo les he pedido ir a un debate público. Y le digo a Pullaro: basta de campañas por atrás, discutamos de cara a la gente sobre los problemas que importan, qué vamos a hacer con lo que decimos con la seguridad y no acusaciones de complicidad, me parece que eso es irresponsable en el momento que está viviendo la ciudadanía, la aleja de la política. Yo quiero discutir con ellos, Pullaro dice que es tan valiente para enfrentar, no puede ser que no sea valiente para enfrentar un debate político con dos mujeres”.

Escenario nacional. “Vengo diciendo que los santafesinos estamos cansados de estar buscando padrinos porteños. Nos fue mal con Perotti, que hasta su fórmula a senador la armó el gobierno nacional. Y ahora veo lo mismo, que están todos buscando si es Cristina, si es Larreta, si es Bullrich, si es Massa, yo digo mis únicos padrinos son los santafesinos, su fuerza, sus instituciones”.

Críticas. “Cometimos un acto de ingenuidad, creyendo que metiendo presos a los cabecillas, que no lo metió Pullaro, lo quiero aclarar, lo metió el Ministerio Público de la Acusación, un sistema acusatorio que cambiamos en Santa Fe por decisión política. Bueno, podíamos pacificar y en realidad no pensamos que, desde las cárceles, con un sistema penitenciario como está ahora que en cuatro años no ha podido comprar inhibidores de señal, manejaran el delito”.

Apatía. “Lo que más me preocupa es cómo nos acercamos a los problemas que vive la gente día a día. La política, cuando se aleja, aparece como la mala política o aquellos que viven de la política, parece que fuera eso. Yo vivo en la misma casa hace 30 años, no acomodé a mi familia ni ninguno de nosotros lo hicimos, eso lo saben todos, somos gente honesta y pensamos en la política como un servicio público. Bienvenido a los que se sumen con esa idea. Me preocupa aquel que viene con una idea de nada, de quiero destruir el Estado; hay que mejorarlo”.

Entrevista de Lucas Correa.