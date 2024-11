Conducía ebrio, chocó y cuando lo fueron a remolcar ni la grúa se salvó

Un curioso accidente de tránsito se dio este martes a las 11 en la zona de Balcarce y Santa Fe. Un hombre a bordo de un Volkswagen Vento se llevó puesto a un Ford Fiesta que estaba estacionado. Tras el siniestro, dio positivo de alcoholemia (0,11 gramos de alcohol en sangre) y se peleó con los cronistas presentes. Manejaba con chancletas en los pies.

/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Rosario El momento en el que el conductor se choca la grúa de control Video

/Fin Código Embebido/

Una vez que llegó la grúa de control, el conductor la chocó queriendo subir. Antes había chocado las motos policiales yendo marcha hacia atrás.

“Se me fue el pedal, es caja automática. Estaba descalzo, saltó el alcohol anterior. No quería el control porque después te sacan el carnet. Soy un tipo responsable, me hice cargo de todo. ¿Piensan que soy pelotudo, que lo choque apropósito? Váyanse a cagar”, disparó en presencia del móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tomo clonazepam, tengo empleados, quilombos. Ayer tuve un cumpleaños, tomé dos o tres champagne. Es el primer choque que tengo, no seas mala leche, me van a castigar. ¿por qué preguntan boludeces? Fue un accidente normal”, cerró.

Con presencia de los inspectores de tránsito y agentes de Control, el conductor iba a ser sometido a un control de narcolemia, pero se negó.