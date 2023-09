Chango Spasiuk: "Hay un cliché con el concepto de emergentes, no es solo trap"

El aclamado compositor y virtuoso del acordeón, Chango Spasiuk, se prepara para una noche inolvidable en el Teatro Astengo de Rosario. A pedido del público, el artista desembarcará en la ciudad el próximo viernes 22 de septiembre para presentar su último trabajo, "Eiké".

De visita por Siempre Juntos en Cadena 3 Rosario, compartió sus sentimientos hacia la ciudad de Rosario: " Saben que amo esta ciudad y el público de acá. Y saber que el viernes estamos acá, me encanta".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Concepto. "Eiké quiere decir invitar a entrar a alguien a un lugar, y como lo grabé en el living de mi casa en pandemia, la tapa es eso, mi living, invité a un montón de gente, artistas de diferentes lugares del mundo y ellos desde sus lugares, les enviaba las canciones y me las enviaban de nuevo".

Invitación. "Entrar es una palabra del guaraní, pero no solo a tu casa, sino cuando lo invitas a alguien que amas, al mejor lugar, y es tu corazón. Estas canciones, esta necesidad de buscar la belleza, es mi invitación a entrar".

Miradas. "El chamamé es una tradición enorme, tiene mucho más de un siglo esa música, un mundo sonoro con infinitos rostros. Uno lo que hace es buscar el suyo, la gente que ama la tradición quiere que repitas mecánicamente los estilos con que crearon ellos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Búsqueda. “En ese buscarse uno experimenta, prueba y error. Después de mucho tiempo, uno tiene el regalo de encontrar un sonido, una voz. Hace más de 30 años que toco el acordeón y busco. Uno toca la música que ama y los compositores. Podría hacer un concierto de punta a punta con composiciones mías, pero me gusta releer esos compositores e integrarlos".

Lo nuevo. “Esta el cliché del concepto de emergente, me pasó conduciendo un programa en Televisión Pública, con cada emergente era freestyle o trap, no estaba en la producción yo y les digo, ‘me parece que hay emergentes en todo el país’; otras tradiciones, instrumentos, lenguajes, la gran cantidad de jóvenes que tocan el acordeón, muchas mujeres. Están en el chamamé, pero no se visualizan. Están tratando de desarrollar un lenguaje y no tienen espacio donde hacerlo”.

Proyecto. “Posiblemente instale algún ciclo en Buenos Aires para armar un ensamble donde se los pueda ver. Tocando con lo que aprendimos todos. Después, cada uno desarrolla sus proyectos, su estilo. En comunidad hay algo que se fortalece”.