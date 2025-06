Bonfatti, sobre la deuda de Nación: "Equivale a una ruta de Rosario a Bariloche"

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en compañía de exgobernadores, presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la millonaria deuda que el gobierno federal mantiene con la provincia. Antonio Bonfatti, exmandatario (2015-2019), destacó la importancia de esta acción, afirmando que "habla a las claras de pantalones largos en la provincia de Santa Fe".

Bonfatti recordó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la situación actual es similar a la denuncia realizada por Hermes Binner en el pasado sobre la detracción y el stock de deuda. "Esto nos hace acordar cuando Binner hizo la denuncia precisamente de la detracción y del stock de deuda", expresó. La presencia del gobernador con exmandatarios de diferentes signos políticos sorprendió a los delegados de la Corte y del Ministerio de Economía de la Nación.

Política y Economía Santa Fe. Pullaro, tras audiencia en la Corte: "Defenderemos hasta el último centavo" El gobernador destacó la unidad política y la buena voluntad para avanzar en la discusión de la deuda previsional que Nación mantiene con la provincia, y adelantó una instancia técnica para buscar un acuerdo en los próximos días.

El reclamo de Santa Fe se centra en una deuda total de 1,3 billones de pesos, que incluye tanto el stock de deuda acumulada desde 2019 hasta 2023 como el flujo mensual de fondos que el gobierno nacional dejó de enviar. Bonfatti explicó que "la Nación tiene deuda con la provincia", haciendo referencia a inversiones en infraestructura que nunca fueron pagadas. "Son 300 millones de dólares", añadió, y subrayó: "La deuda histórica equivale a una ruta de Rosario a Bariloche (1.500 kilómetros), a tres puentes Rosario-Victoria o a 170 escuelas".

El ex gobernador también criticó la decisión del gobierno nacional de suspender el envío de fondos, afirmando que "esto tiene una cautelar que, si no hay acuerdo, va a fallar en muy poco plazo". Según Bonfatti, el flujo mensual que se debería enviar es de 15.000 millones de pesos, que se interrumpió con un decreto unilateral del gobierno actual. "Esto no es justo", concluyó.

En cuanto a la posibilidad de canjear la deuda histórica por obras, Bonfatti se mostró en desacuerdo, afirmando que "las obras que le corresponden a la Nación la tiene que hacer porque le corresponde". Sin embargo, mencionó que podría haber acuerdos técnicos para negociar bonos a largo plazo.

Bonfatti también reflexionó sobre la confrontación entre un gobierno provincial y el nacional, señalando que "en un país normal sería lo adecuado que no hubiera este tipo de cosas". Recordó su propia experiencia al enfrentar demoras en la firma de acuerdos por parte del gobierno nacional en el pasado.

El ex gobernador concluyó su intervención subrayando la difícil situación que atraviesan las provincias, mencionando que "Entre Ríos no puede pagar el aguinaldo, por ejemplo". La reunión de ayer marca un paso hacia la búsqueda de un entendimiento entre la provincia y la Nación, con la Corte Suprema mediando en el proceso.

Entrevista de Alberto Lotuf.