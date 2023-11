Messi, sobre Maradona: "Todos queríamos ser como él, pero ninguno llegó a serlo"

Lionel Messi recordó la figura de Diego Armando Maradona en una charla de fútbol con el francés Zinedine Zidane y contó que "todos" querían ser como el 10 argentino pero "ninguno" lo logró.

"Para los argentinos, el 10 es un número especial porque inmediatamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida los que crecimos con el fútbol queríamos ser como él y si bien ninguno llegó a serlo, esa era la ilusión y el deseo", dijo Messi en un interesante mano a mano con Zidane organizado por la marca Adidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Todos intentamos copiar lo que hacía Maradona, que era el 10 y el jugador que admirábamos más allá de las edades, porque a Diego yo lo vi poco. Cuando fue a Newell''s, yo tenía 6 o 7 años, lo mismo que en el Mundial 1994", contó el astro rosarino, con humildad.

"Diego es nuestro referente y nuestro ídolo. Seguirá estando presente de generación en generación. Mis hijos saben de él sin haberlo visto", graficó el jugador de Inter Miami.

Zidane viajó a fines de septiembre a Miami para hablar con Messi y luego de ver la final de la US Open Cup que perdió Inter Miami grabaron este especial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la conversación, Messi y Zidane se elogiaron mutuamente y también dejaron interesantes conceptos futbolísticos.

La leyenda del fútbol francés reiteró su admiración por Enzo Francescoli y Messi la suya por Pablo Aimar y coincidieron en la ausencia de la figura del 10 en la actualidad.

"El fútbol cambió mucho por la manera de jugar y los sistemas. Desde chicos ya juegan 4-3-3 o con línea de 3 atrás, y el 10 no entra en estos sistemas. Creo que así se perdió la formación de estos jugadores", opinó Messi.

En torno a la importancia de portar el número 10, el rosarino agregó que hoy "no es tan importante" pese a que sigue siendo "especial" y admitió que extrañó esa camiseta durante su etapa en París Saint Germain.

/Inicio Código Embebido/

a ?? / ?? conversation.

una conversación ?? / ??.



go watch the full video now: https://t.co/CFdOOVRqEU pic.twitter.com/4K4FsiU0fv