Gonzalo Montiel se emocionó y recordó el penal que le dio la copa a Argentina

El lateral argentino Gonzalo Montiel, autor del penal que selló la consagración “albiceleste” en la última Copa del Mundo, rememoró la gran final frente a Francia y los momentos vividos con el capitán Lionel Messi.

En entrevista con el medio DSports, el defensor reveló detalles sobre el tanto que le dio el título de campeón a la Argentina luego de 36 años, momento que recuerda con especial emoción: "Gracias a Dios lo pude hacer. Ya estaba predeterminado el orden. Lautaro era el quinto, me preguntó si quería que lo patee él pero le dije que no. Él quería ver si estaba bien, porque me había visto mal”, dijo.

“En la charla con Scaloni estaba también decaído, pero cuando nos pusimos en la mitad de la cancha ya me fui tranquilizando y mentalizando en que tenía que estar bien para poder hacerlo", explicó Gonzalo, en relación con lo sucedido en el alargue del encuentro.

"Estaba muy mal porque había hecho el penal del 3-3. Estaba decaído, se me vino todo a la cabeza. Pensé en muchas cosas. Pensé en el equipo, que hizo un tremendo partido, a nada de conseguirlo, pero en una jugada desafortunada me pegó en la mano. Todos me bancaron, eso es importante para cualquier jugador porque te da tranquilidad y confianza", añadió.

En consonancia, el jugador del Sevilla detalló el proceso de preparación para el momento: "Los días anteriores siempre nos quedábamos a practicar penales. Cuando me toca a mí, traté de esperarlo hasta lo último y cuando vi que se tiró para un lado, traté de cambiarla para el otro. Cuando empecé a caminar sentí esa vibración de que me toca definirlo, pero cuando te toca patear ya no pensás en nada, solo en tirarla adentro".

"Cuando meto el gol, que me largo a llorar, se me vino toda la gente que estaba en Argentina, los que estaban en Qatar. Era un momento único que no tenía explicación. Gracias a Dios lo pude hacer y pude festejar con toda la gente", completó el lateral, emocionado.

A cinco meses de la adquisición argentina de la tercera estrella, el oriundo de González Catán relató la forma en la que experimenta la consagración en la actualidad: "La gente me hace saber todo el cariño, me lo hace vivir. Cuando entro a las redes suben cosas, veo videos e imágenes del Mundial. ¿Cómo haces para no llorar? Uno se emociona, viví cosas muy lindas en el Mundial, lo disfruté mucho y me emociono", dijo.

Y agregó: "Mi familia me manda todos los videos. Lo miro ahora y digo, 'qué loco'. Fue un momento único, soñado. Se me pasaron muchas cosas, sacrificios míos y de mi familia que me ayudaron a estar donde estoy. Soy lo que soy gracias a ellos”.

Finalmente, el ex River campeón del mundo profundizó sobre la imagen del capitán argentino, Lionel Messi, el futbolista con la mayor cantidad de títulos en la historia: "Como todos lo ven dentro de la cancha, es un animal, una bestia. Afuera de la cancha también. Se lo merecía, le faltaba el Mundial y lo pudo concretar. Ganó todos los títulos y sigue siendo la misma persona, tranquila y humilde. Lo bueno es que se le dio el Mundial", concluyó Gonzalo.