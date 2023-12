El mensaje de Mac Allister a Scaloni: "Vamos a hacer lo imposible para que siga"

El volante campeón del mundo Alexis Mac Allister se refirió hoy a las declaraciones de Lionel Scaloni, tras la victoria 1-0 del seleccionado argentino ante Brasil por Eliminatorias, en las que aseguró que evaluaba su continuidad, y señaló que el plantel hará "lo imposible" para que permanezca en el cargo.

"Si él lo dice, es porque algo siente, algo tiene adentro. Hay que respetar eso. Desde nuestra parte, podemos decir que nosotros queremos que siga con nosotros y que vamos a hacer lo imposible para que siga con nosotros. Pero sorprendió. No lo esperábamos para nada", indicó Mac Allister en una entrevista con Clank.media.

El mediocampista del Liverpool recordó lo ocurrido en el Maracaná, el 21 de noviembre, y reveló qué le dijo el entrenador antes de la sorpresiva conferencia de prensa: "Cuando termina el partido, nosotros volvemos al vestuario y Lionel pasó a saludar uno por uno, como hacen habitualmente. Y a mí me dijo 'gracias por todo', o algo así. Pero yo no lo relacioné. Después me voy a bañar, recibí algunos mensajes, pero con el apuro no llegué a leerlos y cuando salgo a zona mixta, me hablan de eso".

Mac Allister señaló que no se habló del tema en el grupo de los jugadores: "Creemos que él quiere estar con nosotros, que quiere seguir y esperamos que sea así. Y si toma otra decisión, lo respetaremos porque es una persona que a nosotros nos ha dado muchísimo".

Por otro lado, el ex Argentinos Juniors y Boca describió como "increíble" la experiencia de jugar al lado del capitán y máxima figura Lionel Messi: "Siempre disfruto mucho de poder estar al lado de él, de compartir cancha con un jugador como él. Y cuando uno lo va conociendo como persona, lo disfruta aún más, porque te das cuenta con la simpleza que vive y lo tranquilo que es".

"Desde mi lugar, desde mi experiencia, siento que es fácil jugar con él. Cuando tenés una clase de jugador como él, todo se simplifica más. Porque por ahí le das un pase más o menos y él lo va a resolver. Después es cuestión de entender los espacios a ocupar, porque si vos estás siempre cerca de él, llevándole marca, a él no lo va a beneficiar. Entonces hay que encontrar esos espacios para poder liberarlo un poco y desde ese lado empezar a relacionarse con él en la cancha, desde el pase", añadió.

Por último, Mac Allister dejó un elogio más para el crack rosarino: "Estar con Leo es estar todo el tiempo aprendiendo y mejorando. Es una persona que siempre respeté muchísimo, que siempre me respetó y le tengo un gran aprecio. Y como jugador, creo que me relaciono muy bien con él dentro de la cancha y no hay nada más lindo que relacionarte bien con el mejor jugador del mundo".