La confesión de Di María sobre la final del mundo: "Pensé que no jugaba"

El futbolista de la Selección argentina Ángel Di María confesó que había pensado que no iba a jugar la final del Mundial de Qatar 2022 por una decisión del entrenador Lionel Scaloni, quien finalmente lo incluyó y el delantero convirtió uno de los tantos ante Francia.

"Cuando salió la formación para la final, miré para la derecha, vi que no estaba y pensé que no jugaba, que iba al banco. Después vi que estaba por la izquierda. Me sorprendió hasta a mí", declaró Di María.

"En la previa, Scaloni no me había dicho nada, solamente me preguntaba todos los días cómo me sentía. Yo dos días antes (de la final) le había dicho que estaba bien; el día anterior me volvió a consultar y le respondí lo mismo, pero no dijo nada más", recordó en una entrevista con Star +.

Posteriormente, el futbolista del Benfica detalló lo que le habló Scaloni: "Me dijo que por ese sector iba a divertirme. Que había un defensor en esa zona que era más central que lateral y que podíamos hacer una gran diferencia por ahí. Y la verdad que le salió perfecto. Todo lo que había planeado y dijo en la charla previa se terminó dando en el partido".

Además, el rosarino contó cómo fue viviendo la jugada del tanto ante los franceses que significó el 2-0 parcial: "A medida que los chicos iban tocando me fui dando cuenta de que me podía llegar. Y bueno, yo solamente corrí al espacio y la terminé empujando. La jugada fue espectacular y lo que queda en la historia es la jugada que hacen entre ellos tres, que hacen uno o dos toques como si estuvieran jugando en el barrio, inexplicable, increíble".

"Cuando metí el gol contra Francia se me vino a la cabeza la final de 2014, que no la pude jugar y no pude ayudar al equipo", acotó.

"Tres finales perdidas: una de un Mundial, que era la ilusión de todo el pueblo argentino, y las dos de Copa América perdidas por penales. Tenía todo eso adentro que necesitaba sacar, y creo que en esos 75 minutos que jugué di todo lo que podía dar en esa final e intenté hacer lo mejor posible para ayudar al equipo", concluyó.

Di María en la Selección argentina obtuvo el Mundial 2007 Sub- 20 en Canadá, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, marcó cuatro goles entre las cinco definiciones.