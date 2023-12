Con el posible regreso de Messi, Inter Miami anunció su primer amistoso

Inter Miami, equipo en el que se desempeña el argentino Lionel Messi, comunicó en sus redes sociales cuál será el primer partido amistoso de la temporada, en medio de rumores de un posible encuentro con el Al.Nassr de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a lo anunciado en su cuenta de Twitter, "Las Garzas" se medirán con la selección de El Salvador el próximo 19 de enero en el estadio Cuscatlán de ese país.

First preseason game announced! ????



To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!



Find out all the details here: