"Dibu" Martínez: "Fue hermoso poder mantener el arco en cero en la altura"

Emiliano Martínez sigue haciendo historia en el arco de la Selección argentina, ya que en la goleada de este martes por 3-0 sobre Bolivia logró igualar un récord de 1973.

El "Dibu" se convirtió en el primer arquero del seleccionado nacional que mantiene su valla invicta visitando a Bolivia desde Daniel Carnevali en 1973.

“Fue hermoso la verdad, creo que mi hermano y un par de chicos me habían dicho que hacía 50 años que Argentina no tenía un arco en cero acá y la verdad se lo mandé a Tocalli, el entrenador de arqueros, y me gustó mucho el desafío", reveló en un diálogo exclusivo con Cadena 3.

"Sé que tengo un grupo que me va a ayudar y la verdad es un orgullo atajar atrás de estos chico", agregó.

Por otro lado, el arquero del Aston Villa destacó el compromiso del capitán argentino Lionel Messi: "Estaba en el banco, nos vino a apoyar y eso nos genera muchísimo. Se podría haber ido tranquilamente a su casa a recuperar con su familia y quedarse acá con nosotros y viajar a Bolivia, sin poder jugar, la verdad demuestra que es un líder".

"Este equipo es muy joven, con mucha hambre y no pensamos más que en los dos partidos que vienen ahora, vamos a cuidarnos para los partidos de octubre", cerró.

Informe de Nicolás Mai.