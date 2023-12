Copa América: Argentina enfrentará a Perú, Chile y Canadá o Trinidad y Tobago

El seleccionado argentino comenzará su defensa del título de la Copa América frente al ganador de las eliminatorias entre Canadá y Trinidad y Tobago en el Grupo A de Estados Unidos 2024 el 20 de junio, mientras que el 25 se enfrentará a Chile y cerrará la fase zonal el 29 ante Perú, tras el sorteo realizado esta noche en Miami, en el que estuvo presente Cadena 3.

La Copa América Estados Unidos 2024 se jugará en 14 estadios distribuidos en 13 ciudades de 10 estados, comenzando por el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que albergará el encuentro inicial entre Argentina y Canadá o Trinidad y Tobago, el 20 de junio, con capacidad para 71.000 espectadores.

La definición entre los países de Concacaf será el sábado 23 de marzo a partido único.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El siguiente compromiso del equipo que dirige el DT Lionel Scaloni tendrá lugar cinco días después en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, y con capacidad para 82.500 personas, donde enfrentará a Chile el 25 de junio.

El último partido del Grupo A cruzará a Argentina con Perú el sábado 29 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, donde también se disputará la final con una capacidad para 75.540 espectadores.

Si el campeón del mundo avanza a la siguiente fase como líder del grupo, viajará el 3 de julio al estadio NRG de Houston, Texas, para enfrentar el día siguiente al segundo de la Zona B, conformada por México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

/Inicio Código Embebido/

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! ??



Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! ??



Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ? #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM