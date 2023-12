Cómo son los grupos de la Copa América y a quiénes podría enfrentar Argentina

Se realizó el sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024 y ya se conocen los cuatros grupos que determinarán la fase inicial del torneo, que tiene a Argentina como defensora del título y una de las cabezas de zona.

De un lado de la llave, en el Grupo A, el seleccionado campeón del mundo deberá enfrentar a Perú, Chile y el ganador del desempate entre Trinidad y Tobago y Canadá, siendo este último el rival de la "albiceleste" en su primer partido, que será además el que inaugurará el certamen.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! ??



Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! ??



Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ? #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM