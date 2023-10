Habló el hijo del argentino muerto en el ataque a Israel: "Es una guerra seria"

En medio de la inesperada ofensiva desde la franja de Gaza que desencadenó un estado de guerra en la región, las trágicas consecuencias se hicieron sentir no solo entre los israelíes y palestinos, sino también entre los ciudadanos extranjeros presentes en la zona. Lamentablemente, uno de los afectados fue el argentino Rodolfo Skarisevski, cuyo hijo, Yhonatan, contó a Cadena 3 cómo se dieron los acontecimientos. A pesar de que prefirió hablar en inglés debido a su limitado conocimiento del español, la entrevista continuó con fluidez.

"Mi padre volvió a rescatar a mi hermanita menor de la casa ayer por la mañana", comenzó Yhonatan. "Pero había muchas bombas y terroristas. A las siete de la mañana, mientras conducía hacia la casa, fue atropellado y baleado por terroristas que estaban en la calle".

Yhonatan también describió la situación actual en Israel como una "guerra seria" con "bombas y terroristas en todo el lugar". A pesar del peligro constante, él mismo estaba involucrado en operaciones de rescate y ayuda a civiles en la zona.

El hijo de Rodolfo Skarisevski relató cómo se enteró de la trágica noticia: "Mi madre me llamó y me dijo que mi padre no regresaba a casa. Fui a buscarlo y lo encontré a las cuatro de la tarde".

Los Skarisevski, como muchas otras familias en la región, enfrentan momentos de profundo pesar y angustia. Esperan que la situación se normalice pronto y que puedan despedir a su ser querido como corresponde, mientras ansían un futuro más pacífico y seguro en esta área devastada por el conflicto.

Entrevista de Rony Vargas