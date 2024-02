Fin de la racha ganadora: River empató sin goles con Atlético Tucumán

En su visita al estadio Monumental José Fierro, River igualó sin goles con Atlético Tucumán y cortó su racha ganadora en la Copa de la Liga.

El delantero Ezequiel Barco fue protagonista del encuentro, malogrando dos penales en la misma jugada, que impidieron que los de Núñez se adelantasen en el primer tiempo.

El entrenador Martín Demichelis le había dicho que no lo patee y se lo dé a Miguel Borja pero el ex Independiente no le hizo caso y se produjo un momento de tensión.

De todas maneras, el conjunto de Núñez quedó como único líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional en el marco de la quinta fecha. Así, el "Millonario" se distanció de Independiente por apenas un punto, con 11 unidades, mientras que el conjunto de Avellaneda terminó la jornada con 10.

A continuación, recibirá a Banfield en el estadio Monumental, el próximo domingo a partir de las 19.15. El encuentro contará con la transmisión de Cadena 3.

