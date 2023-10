Tragedia en España: al menos 13 muertos por el incendio de una disco

Al menos 13 personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que un incendio arrasara una discoteca en el suroeste de España en las primeras horas de este domingo.

El incendio se produjo en la discoteca Teatre, situada a las afueras de la ciudad de Murcia. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias confirmó los 13 fallecidos.

Los cuatro heridos, dos mujeres, de 22 y 25 años, y dos hombres, de 41 y 45 años, han recibido tratamiento por inhalación de humo, consignó la agencia Xinhua.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, explicó a los medios que el incendio se desató sobre las 6 hora local en el primer piso de la discoteca, quemando parte del techo.

At least 13 fatalities at the Teatre nightclub in Murcia, Spain ???? 1 October 2023 #Murcie #Espagne #Incendie #Murcia #Spain #fire #Teatre #Atalayas #incendiepic.twitter.com/75Z54uq0oM