Salta: anuncian nuevo aumento a docentes y no descontarán días de paro

En conferencia de prensa el Gobierno de la Provincia de Salta anunció que tras cinco semanas de paro docente y de diferentes acciones y cortes en las rutas provinciales, resolvió brindar un aumento y no descontar de los sueldos los días perdidas.

No obstante, según anunciaron los ministros y la Secretaria de gestión educativa Cristina Saravia, la devolución de los contenidos deberá ser presentada por las y los docentes por escrito, junto a los directivos y a realizarse de forma presencial los días feriados y sábados.

Así, los días de paro deberán ser recuperados sábados o feriados, con la advertencia a los padres de que si no pueden enviar a sus hijos, no se les va a contar como ausentes en sus jornadas escolares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada calificó de político el paro docente y dijo que se aumentará el sueldo de los que recién inician, acorde a la Canasta Básica de más de 203.361 pesos; pero no precisó si será el salario básico para todos o si se llega a esta cifra con el incentivo docente.

Por su parte desde los Docentes Autoconvocados decidieron mantener la huelga hasta tanto se debatan estos puntos.

Rubén Fernández, vocero de Docentes Autoconvocados de Salta, dijo a Cadena 3 "parece que es una nueva maniobra de gobierno para intentar dividir a la docencia porque solo está destinado a un sector minoritario".

Si bien reconoció que el gobierno dialoga con los gremios y sindicatos, con los que no se sienten representados, dijo que los autoconvocados son elegidos por los mismos colegas y que su derecho de protesta está amparado por la constitución.

"El mismo gobierno reconoce que tenemos derecho a la protesta y al principio se negaban a que por la cuestión legal no nos recibían y poco a poco nos fueron recibiendo y por eso no se avanzaba en el proceso de la votación. Esto no es un sindicato donde el secretario general toma las decisiones nosotros nos exponemos a las asambleas y esa forma directa el colega acepta o no acepta y por sondeo hay un grupo importante que no estaría aceptando este ofrecimiento del gobierno", adelantó.

Informe de Elisa González. Entrevista de Miguel Clariá