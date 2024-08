"Ricardo Albareda lo único que quiere es reivindicar a su mamá", dijo su abogado

FOTO: Ricardo Albareda no duda que su hermano es el autor del crimen de la madre de ambos

El brutal asesinato de Susana Beatriz Montoya (74) en Córdoba sigue causando conmoción y el único detenido es Fernando Albareda, hijo de la mujer y activista de Derechos Humanos, a quien se lo acusa de haber actuado por pura codicia.

En este marco, su hermano, Ricardo, quien ha sido aceptado como querellante está convencido de que Fernando ha sido el responsable del atroz crimen.

En diálogo con Cadena 3, su abogado, Juan Pablo Bastos, dijo que mientras esperan poder acceder al expediente, "Ricardo Albareda no sólo responsabiliza a su hermano, si no que además no tiene duda que fue el responsable".

Ricardo empezó a sospechar de su hermano desde el momento en que llegó al domicilio tras la muerte de su madre. "Al ingresar y hacer un análisis del inmueble, y en particular del dormitorio de Susana Montoya, ahí comenzó un primer estado de sospecha en contra de su hermano", explicó el abogado.

Esta sospecha se incrementó cuando Fernando intentó montar un contexto de presuntas amenazas en su contra y persecución política por su actividad en defensa de los DD.HH.

En sus declaraciones, Ricardo Albareda reiteró sus sospechas tanto en la Unidad Judicial de Homicidios como ante el fiscal, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar la detención basada en "elementos probatorios sólidos".

Por otra parte, al ser consultado por la millonaria indemnización otorgada por el gobierno de Córdoba, y que habría sido el motivo del crimen, el letrado señaló que "Fernando Albareda aprovechó su militancia en los organismos de DD.HH. para ir obteniendo diversos beneficios económicos en los últimos años".

"No nos cabe duda de que se valió de su condición de militante de los DD.HH. para procurar su impunidad, argumentando con mucha astucia de que este homicidio podía ser consecuencia, mejor dicho, era consecuencia de la persecución política", recordó.

Consultado sobre un posteo público de Fernando donde afirmaba que "el único" que tenía derecho a cobrar ese dinero era él, en referencia a la indemnización de $76 millones, dijo que la única pretensión de Ricardo, su defendido y hermano del acusado, es "reivindicar a su madre"

"Ricardo hoy lo que pretende es reivindicar a su madre, porque además ha sido víctima en esta postura recreada maliciosamente por Fernando Albareda", cerró Bastos.

