Qué dijo el abogado del vecino que persiguió, arrolló y mató a un motociclista

Mientras avanza la causa sobre la fatal persecución ocurrida el 25 de julio en la zona sur de Córdoba Capital –con un motociclista fallecido–, la defensa del conductor que está preso e imputado por homicidio simple negó que su cliente haya tenido intención de atropellar a la víctima.

El abogado Pablo Pigini sostuvo a Cadena 3 que el auto realizó "un trompo que hizo caer a la moto". "No fue la intención arrollarlo", aseveró.

"Su hermano descendió para abrir el portón y vino esta moto conducida por la persona fallecida, frenó frente al vehículo e hizo el gesto como de sacar un arma para el asalto y él lo encara con el auto porque lo tenía en marcha. Entonces, lo que hace este muchacho sigue con la moto y empieza a escapar del lugar. Él toca bocina", relató.

"El hermano se alerta sobre la situación, llamó a la policía y la mamá que justo había llegado unos minutos antes también. Él inicia la persecución de la moto, lo que él manifiesta que la intención fue detenerlo. Y llegando a Circunvalación y Valparaíso se produce un trompo del vehículo en un intento de frenada", añadió.

"No se sabe si colisionó o no con la moto o la moto despistó. Lo va a determinar la pericia. Después dijo que no vio más a la moto", señaló.

Y sobre la persecución, Pigini afirmó que su cliente le dijo: "Yo quería detenerlo. Seguirlo, ver si vivía por ahí. Sabía que mi hermano se había dado cuenta y llamado a la policía. Si lo hubiera querido chocar y lo hubiera hecho en un primer momento".

Según la información policial, César Rodríguez fue detenido en su domicilio en Cacheuta al 4740 (barrio Olmos Sur), donde secuestraron un vehículo Renault Logan.

Madrugada trágica

Según se reconstruyó, aparentemente Rodríguez estaba ingresando a las 3 de esta madrugada (el 25 de julio) al domicilio, cuando fue abordado por una persona en moto que intentó robarle, no pudo hacerlo y huyó.

Ante ello, Rodríguez lo persiguió al menos 20 cuadras y en el cruce de Valparaíso y Circunvalación atropelló al motociclista con su vehículo.

El conductor de la moto, Nahuel Ezequiel Astrada, cayó al pavimento, golpeó con su cabeza, y mientras era asistido, murió.





Entrevista de Miguel Clariá.