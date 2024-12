Qué abarcará la expulsión de delincuentes extranjeros que propone el gobierno

Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, brindó detalles sobre el anuncio del gobierno nacional respecto a la expulsión de delincuentes extranjeros y aseguró que a Argentina se viene para trabajar, "para desarrollarse, para vivir, pero no para cometer un femicidio, por ejemplo".

En ese sentido remarcó que quien viene a Argentina y comete un delito, "no es un hombre de bien" y para eso "no es la inmigración".

Soto precisó que el gobierno está considerando nuevos tipos penales que incluyan la expulsión de extranjeros que cometan delitos. "El que comete un delito en su país y quiere entrar a Argentina, no ingresa", señaló. Además, agregó que aquellos que sean expulsados y reingresen al país sin autorización enfrentarán consecuencias legales.

"El extranjero que tiene la prohibición de reingreso porque es expulsado por cualquier causa de Argentina y vuelve a ingresar con la prohibición de ingreso, queda preso", subrayó.

Respecto a la población carcelaria, Soto indicó que casi el 20% de los detenidos en Argentina son extranjeros. "No es un hombre de bien una persona que ingresa a Argentina y comete un femicidio en su país", enfatizó, subrayando la necesidad de una política migratoria más estricta.

Soto indicó que actualmente los extranjeros ocupan aproximadamente un 20% de la población carcelaria, dependiendo de la zona.

Ciudadanos con armas no letales

Sobre la propuesta de un concejal cordobés para permitir la portación de armas no letales a ciudadanos, Soto comentó que "la venta de armas no letales, como las Birna, es libre en Argentina".

"No hace falta ningún requisito para comprarlas", explicó. Estas armas, que disparan bolitas de pimienta, son consideradas más eficaces que las Taser y su uso no requiere licencia de portación.

Y aclaró que, según la legislación vigente, cualquier persona puede poseer un arma no letal en su hogar sin necesidad de permisos. "Yo no veo mal que la gente tenga armas no letales, porque son de venta libre", afirmó.

Sin embargo, también reconoció que no es ideal que la solución a la inseguridad sea que cada ciudadano deba defenderse por su cuenta. "El Estado debe dar seguridad, salud y educación a la población", sostuvo.

Entrevista de Miguel Clariá