Proponen eximir del ABL a los vecinos de Cristina Kirchner hasta fin de año

El legislador porteño Facundo Del Gaiso, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para eximir del pago del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) hasta fin de año a los vecinos que residen en un radio de cuatro manzanas alrededor del domicilio de Cristina Kirchner.

La iniciativa también contempla beneficios para los comerciantes de la zona, muchos de los cuales tuvieron que cerrar sus locales debido a las manifestaciones y disturbios que se registraron desde la condena a la expresidenta, hace casi diez días.

En diálogo con Cadena 3, Del Gaiso explicó que el proyecto busca ser un "paliativo" para mitigar el "infierno" que enfrentan los vecinos de la zona. "Desde que fue condenada Cristina Kirchner, los vecinos están viviendo una situación insostenible: manifestaciones, música a la madrugada, choripanes, fuegos artificiales y miles de personas en la calle. Hay vecinos que no pueden sacar sus autos de la cochera, las líneas de colectivos fueron desviadas y hasta las ambulancias deben buscar recorridos alternativos", detalló el legislador.

El proyecto abarca un polígono de cuatro manzanas alrededor del domicilio de la expresidenta, ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay. Según Del Gaiso, la medida no representa un impacto económico significativo para la Ciudad, ya que se aplicaría solo hasta diciembre de 2025. "Hablé con el ministro de Economía porteño, y no son valores importantes en términos presupuestarios. Es un paliativo para aliviar las molestias que están sufriendo los vecinos", afirmó.

El diputado destacó que la situación es "totalmente anómala" y no comparable con otros eventos que afectan a los barrios, como recitales o partidos de fútbol. "En el caso de los recitales, como en el Campo de Polo, se llegó a un acuerdo para limitarlos a siete por año y mejorar la acústica. Pero esto es diferente. Los vecinos están prácticamente en prisión domiciliaria por las manifestaciones constantes", subrayó.

Además, planteó que la expresidenta debería ser trasladada a un lugar menos céntrico para garantizar su seguridad y reducir las molestias a los residentes. "Cristina debería desalentar estas manifestaciones. No es sostenible que esto continúe durante seis años o más, según las causas judiciales que enfrenta", opinó.

Del Gaiso también respondió a las críticas sobre por qué no se aplican medidas similares en otros contextos que alteran la normalidad de los barrios, como los piquetes o los cortes de luz prolongados. "Presenté proyectos similares en el pasado, por ejemplo, para los comerciantes de Caballito afectados por cortes de luz o para los vecinos perjudicados por marchas recurrentes hasta 2023. Son situaciones extraordinarias, pero no han prosperado en el recinto por la dificultad de reunir quórum en una legislatura fragmentada", explicó.

El legislador reconoció que la aprobación del proyecto enfrenta obstáculos debido a la falta de sesiones en la Legislatura porteña. "Desde que empezó el año, entre la campaña electoral y la imposibilidad de juntar quórum, no hemos sesionado. Es difícil lograr los 31 votos necesarios para avanzar con un proyecto en una legislatura tan fragmentada", señaló. Sin embargo, aseguró que presentará la iniciativa "sobre tablas" en la próxima sesión.

Consultado sobre si los legisladores siguen cobrando sus dietas a pesar de la falta de sesiones, Del Gaiso aclaró: "No es que no trabajamos. Las comisiones siguen funcionando, pero no sesionamos porque no se reúnen los votos necesarios. No estamos en casa viendo televisión, estamos trabajando para consensuar temas".

Además, reveló que los legisladores porteños perciben una dieta de aproximadamente 5,5 millones de pesos, aunque, debido a un amparo judicial, actualmente no se les descuenta el impuesto a las ganancias, lo que reduciría el monto a cerca de 5 millones si se aplicara.

Del Gaiso insistió en que la situación es excepcional y que, aunque presentó proyectos para otros casos, la falta de consenso legislativo impide su avance.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray, Guillermo López y Ariel Rodríguez.