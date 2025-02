Policías devolvieron casi un millón de pesos a un hombre que los había perdido

Dos policías de la provincia de Mendoza devolvieron $950.000 a un vecino del Valle de Uco, quien había perdido el dinero destinado a la fiesta de 15 años de su hija.

El oficial principal Luciano Villanueva, uno de los protagonistas de esta historia, relató a Cadena 3 cómo encontró el dinero. “El día lunes a la mañana, estábamos en una estación de servicio YPF, cerca de donde habíamos estacionado, se había estacionado una camioneta Ford Ranger para echarle aire a las cubiertas, cuando vuelvo al móvil había un bulto en el suelo". Al acercarse, el policía se percató de que se trataba de un fajo de billetes.

Villanueva se dirigió a la estación de servicio para ver si a través de la cámara de seguridad podía obtener la patente de la camioneta. Tras identificar el vehículo y la patente rastreó la identidad del propietario a través del sistema informático policial y lo contactó para preguntarle si había extraviado dinero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El hombre le respondió que sí y le precisó la cantidad del monto.

“Le consulto si él había extraviado plata en el día de ayer, me comunica que sí. Le consulto cuánto era el monto que tenía, me dice 900.000. Le digo, 'no se haga problema, nosotros la encontramos ayer, acompáñenme a la comisaría de Tupungato a las 20, y vamos a hacer la entrega formal de la restitución del dinero'”, agregó Villanueva.

El intendente de Tupungato y su par de San Carlos reconocieron la labor de los policías con un homenaje, destacando su compromiso con la honestidad.

Informe de Laura Carbonari