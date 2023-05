Operadores del Mercado Central culpan a la AFIP por la falta de clientes

Luego de que se conociera que la inflación de abril fue del 8.4%, el Gobierno a través de agentes de la policía Aduanera y Afip llevó a cabo el lunes un megaoperativo de control en el Mercado Central de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales se estuvo controlando la trazabilidad de los alimentos importados y de producción local con distorsiones de precios.

No obstante, tras la medida, los operadores del Mercado Central aseguraron que los demás días de la semana "no se vio ni un alma" y culpan de la falta de compradores al operativo de Afip.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mariano Winograd, empresario frutihortícola, dijo a Cadena 3: "La Afip y la Aduana lograron que no vengan los compradores, la mercadería ya estaba la tuvimos que regalar o enchufársela a alguien para que no se pudra. No sabemos si para el viernes va a pasar lo mismo".

En ese sentido, apuntó contra el Gobierno y dijo que siempre intentan buscar al culpable y aseguró que "la frutihorticultura no tiene nada que ver con la suba de la inflación".

"Mandaron y llamaron a la AFIP y la Aduana que vinieron al mercado el lunes con un despliegue impresionante. Vinieron a preguntar si la mercadería tenía documentación comprobatoria porque dicen que hay importadas que se traen con un dólar a 250 y se vende a valor blue", explicó.

Y agregó: "La única forma que tiene el Mercado de resolver precios es con un incremento de la oferta y en este momento hay escasez producto, porque se ha diezmado en años la capacidad productiva argentina, y la moneda no vale nada".

Según el empresario, los compradores se fueron hacia otros mercados bonaerenses como el Avellaneda, el 3 de Febrero o el Becar, pero evitaron el Central ante el temor de encontrarse con más controles.

"Los supermercados apenas distribuyen el 15% de frutas y hortalizas y el resto lo hacen los comercios de proximidad y cuando vieron el despelote de Afip y Aduana dijeron el miércoles no voy al Centra, si llega a haber el mismo desorden me para un patrullero me coimea y afana", lamentó y señaló que la mayoría de los compradores son de nacionalidad boliviana, que en muchos casos suelen ser hostigados por la policía.

Entrevista de Miguel Clariá