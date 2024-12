Ocaña, sobre el recorte de cobertura de PAMI: "Estos son golpes importantes"

El PAMI ha implementado nuevas restricciones en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, lo que ha generado preocupación entre los beneficiarios. Graciela Ocaña, legisladora porteña por Confianza Pública y extitular del PAMI, explicó que "se limita el programa de la entrega de medicamentos gratuitos" y que los jubilados deben cumplir ciertos requisitos para acceder a estos beneficios.

Ocaña detalló que "tienen que ganar hasta una jubilación y media, esto es algo así como 369 mil pesos", para seguir recibiendo los medicamentos de forma gratuita. Aquellos que superen este monto, pero que gasten más del 15% de sus ingresos en medicamentos, también podrán acceder a los mismos.

Sin embargo, se establecen restricciones adicionales: "si tienen prepaga ya no pueden acceder a los medicamentos 100% gratuitos, además de requerir que tengan un auto que sea menos antiguo de 10 años y una sola propiedad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ocaña destacó en Cadena 3 que esta medida se debe a la reducción del Impuesto PAIS, lo que ha llevado a una pérdida de financiamiento para el PAMI de "1,2 billones de pesos". En ese sentido, subrayó que "el Ministerio de Economía no está bajando el costo del Estado, ni los gastos de la casta está bajando las prestaciones a las personas mayores a las que ya han castigado con bajas de jubilaciones que ya vienen desde el gobierno de Alberto Fernández".

Y remarcó que "este Gobierno no ha hecho nada para recomponer los haberes o ha hecho muy poco y estos son golpes importantes porque el costo de los medicamentos es un costo importante dentro de la canasta de la tercera edad".

En relación a las acusaciones de fraude en el sistema de salud, afirmó que "es una excusa" para justificar las restricciones ya que "el gobierno nacional ha decidido no poner más recursos en el PAMI". "Los fraudes son por organizaciones donde hay empresarios, médicos y farmacéuticos", enfatizó, añadiendo que "hay que denunciarlos y perseguirlos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No obstante, defendió a aquellos jubilados que tienen una prepaga además del PAMI, muchas veces pagadas por los propios hijos. "Hay gente que tiene una prepaga que le da un descuento del 30% el 40% y tiene PAMI. Entonces va PAMI porque es gratis, porque él también aporta a PAMI y debería poder acceder a esas prestaciones, hoy mientras el resto de la seguridad social puede ir con esos aportes que uno hace al sistema y pagar parte de su prepaga los afiliados de PAMI no lo pueden hacer, eso es otra discriminación, son los únicos que no pueden llevarse sus aportes a la prepaga y yo creo que eso transparentaría la situación", planteó. Al respecto remarcó que "los fraudes no son por estas personas".

Para aquellos jubilados que no están familiarizados con los trámites, Ocaña aseguró que "los trámites pueden ser online o personales en las agencias PAMI". Además, mencionó que "el jubilado tiene que hacer una declaración jurada" y que el PAMI cruzará la información para determinar la elegibilidad. La legisladora también habilitará una línea telefónica y sus redes sociales en X, Instagram y Facebook @ocanagraciela para brindar asistencia a los jubilados que necesiten ayuda con estos trámites.

Ocaña concluyó expresando su preocupación por la rapidez con la que se implementaron estas restricciones: "Lamentamos que el PAMI haya tomado la decisión de un día para el otro". Se espera que esta situación genere un impacto significativo en la vida de los jubilados, quienes dependen de estos medicamentos esenciales.

Entrevista de Miguel Clariá