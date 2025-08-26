Más de 15 mil pasajeros afectados por el nuevo paro de controladores aéreos

Este martes continúa el paro de controladores aéreo, lo que implica que varias aerolíneas deban cancelar y reprogramar decenas de vuelos.

Más de 15 mil pasajeros se verán impedidos de abordar sus aviones en tiempo y forma.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lleva adelante un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria que se extiende desde hace varios meses.

En ese marco, dispuso un cronograma de interrupciones que comenzaron el viernes, siguieron el domingo y se extenderán durante algunos días de esta semana.

Este martes hubo complicaciones de 7 a 10 y habrá inconvenientes de 14 a 17. Aerolíneas informó a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina, dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario.

Aeropuerto Córdoba

Varios pasajeros expresaron su incertidumbre ante la falta de aviso por parte de las aerolíneas.

“Me avisaron que adelantaba una hora el vuelo, salía a las 5.30 y salimos a las 4.20”, señaló una pasajera que logró volar. Sin embargo, añadió: “Me avisaron en el mail, digamos, a último minuto del día de ayer”.

Por otro lado, una viajera que no logró embarcar comentó: “Al momento de hacer el check-in nos dimos con la novedad de que el vuelo directamente está cancelado. No nos habían avisado con anterioridad de la aerolínea”.

Informe de Lucía González.