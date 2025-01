Luz y Fuerza advirtió que quieren transformar Epec en una sociedad anónima

El pasado jueves, el directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) convocó a los dirigentes de Luz y Fuerza para informarles sobre el proceso de transformación de la empresa en una sociedad anónima, en el marco de la Ley de Bases aprobada a nivel nacional.

Durante la reunión, los representantes de EPEC comunicaron que la decisión proviene del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. Jorge Molina, secretario general del sindicato, expresó su descontento con esta decisión: "No estamos de acuerdo y lo vamos a seguir planteando, porque creemos que la empresa EPEC es de los cordobeses y ha demostrado su eficacia".

El secretario general subrayó que la situación actual de EPEC es sólida, afirmando que "estamos muy bien" y que "no hay ningún motivo para transformar la organización".

En cuanto a la diferencia entre una empresa estatal y una privada, Molina destacó que "nosotros estamos dando servicio". "Si vienen privados, ¿a qué se van a dedicar? Al lucro, a la ganancia", consideró. Además, insistió en que "los trabajadores de Córdoba están en perfectas condiciones" y que cualquier cambio podría afectar el servicio que brindan.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la reunión, los representantes sindicales manifestaron su preocupación por el futuro de los derechos laborales. "No hemos acordado nada con la empresa. Luz y Fuerza de Córdoba no ha acordado nada, en esa reunión dijimos que no estamos de acuerdo con la S.A", reiteró Molina. A pesar de que el directorio aseguró que se respetarán los convenios colectivos de trabajo, Molina refutó la validez de ese comunicado, afirmando que "nosotros no hemos dejado ir ese comunicado para nada".

Ante la posibilidad de medidas de protesta, Molina indicó: "Vamos a ver con los compañeros. Los trabajadores tenemos muchas maneras de resistir este nuevo avance sobre el patrimonio de todos los cordobeses".

"Vamos a ver las medidas y los pasos a seguir. Tenemos muchas maneras de resistir este nuevo avance sobre el patrimonio de todos los cordobeses. El paro no es el único camino. De todos modos, las acciones a realizar se deben decidir entre todos los organismos internos de nuestra conducción", anticipó y no descartaron asambleas o paros.

Por último, reiteró que Epec está "en perfecto estado" y "no tiene por qué salir a venderse o ir a una sociedad anónima".

"Hace más de 30 años que quieren meterle mano a la empresa, y acá estamos. Y vuelvo a repetir, adherir una cosa. El que define es el gobierno de la provincia de Córdoba, no está obligado, el DNU dice invita a adherir a las provincias", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá