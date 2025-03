"Lo quisieron matar", dijo el abogado de la familia de Martín Cáceres

Un joven de 20 años, exjugador de rugby, fue detenido por orden del fiscal Horacio Vázquez en el marco de una investigación judicial que busca esclarecer la brutal agresión sufrida por Martín Gonzalo Cáceres, quien permanece en coma en un sanatorio de Córdoba.

El detenido está acusado de provocar lesiones gravísimas a Cáceres durante un incidente ocurrido a la salida de un boliche en el barrio Chateau y la familia de la víctima, a través de su abogado Miguel Ortiz Pellegrini, solicitó que se recalifique el hecho como tentativa de homicidio.

Según la reconstrucción de los hechos, la agresión tuvo lugar cuando Martín intentó mediar en una pelea entre un amigo suyo, identificado como Alejo, y otro individuo, Mateo. En ese contexto, el joven detenido habría atacado a Cáceres por la espalda con un fuerte puñetazo en la cabeza, seguido de varios golpes mientras la víctima yacía en el suelo.

Las heridas dejaron a Martín en estado crítico y actualmente se encuentra en coma, con respiración asistida por traqueotomía y a la espera de la colocación de un botón gástrico para alimentarse, ya que no puede hacerlo por sus propios medios.

El viernes pasado, el imputado debía ser indagado en Tribunales II, pero el trámite no pudo concretarse debido a un error administrativo: el servicio penitenciario olvidó trasladarlo desde el lugar de detención.

Ese mismo día, la familia de Martín, representada por el doctor Ortiz Pellegrini, se presentó ante la Justicia para constituirse como querellante particular y pidió un cambio en la calificación legal del caso. "Lo quisieron matar. Sostenemos que no se trata solo de lesiones graves, sino de una tentativa de homicidio. La intención de matar es clara por la naturaleza de los golpes y la violencia traicionera con la que actuaron", afirmó el abogado a Cadena 3.

El letrado también apuntó a una segunda persona involucrada, imputada por lesiones leves en el marco de la misma causa, y rechazó la versión del abogado defensor del principal acusado, quien sostiene que se trató de una pelea "uno contra uno".

"No hay riña aquí. Martín fue atacado por detrás mientras intentaba separar a los agresores. Si esa pelea inicial no hubiera existido, él no estaría en coma. Hay una participación criminal clara de al menos dos personas", insistió Ortiz Pellegrini.

El estado de salud de Martín Gonzalo Cáceres es desesperante. "Está en coma, no inducido, y la familia espera que despierte, pero hasta ahora no hay avances", informó el abogado.

Mientras tanto, la investigación suma un nuevo imputado, acusado de lesiones leves, quien sería un amigo del principal detenido.

Entrevista de Miguel Clariá.