Litigiosidad laboral: las ART advirtieron por el riesgo de quiebra del sistema

La presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, alertó sobre el impacto de la elevada litigiosidad laboral en Argentina, que amenaza con llevar al sistema de riesgos del trabajo a la quiebra.

Bettiol comparó la situación del país con la de España y Chile destacando que, pese a tener una accidentología laboral similar, Argentina registra 15 veces más juicios que España y 21 veces más que Chile.

"La litigiosidad en Argentina es exacerbada y no guarda conexión con ninguna variable, ni internacional ni local", afirmó Bettiol a Cadena 3. Según explicó, el sistema de riesgos del trabajo en Argentina ofrece una cobertura de prestaciones más generosa que la de países con larga tradición en la materia, como España, y comparable con la de Chile.

Sin embargo, la diferencia radica en la cantidad de juicios, que en el 88% de los casos involucran personas con 0% de incapacidad o enfermedades no consideradas profesionales, pero que encuentran cabida en el sistema judicial.

Bettiol señaló que, pese a que la Ley de Riesgos del Trabajo fue aprobada por el Congreso Nacional y adherida por 18 provincias, incluida Córdoba, el Poder Judicial no cumple con lo establecido en la normativa.

Uno de los principales problemas, según la presidenta de la UART, es la falta de ordenamiento en los peritajes judiciales. "Los peritos son amo y señor de establecer el valor que les parece, sin control de las partes ni de una instancia judicial superior. Además, cobran un porcentaje del monto que determinan, lo que agrava la situación", denunció.

La ley prevé el uso de un baremo (tabla de evaluación de incapacidades) y un listado de enfermedades profesionales para garantizar equidad en los peritajes. Pero en Argentina, los peritos suelen apartarse de estas herramientas, generando resoluciones que no se ajustan a la normativa.

Bettiol destacó que provincias como Córdoba no cuentan con cuerpos médicos forenses oficiales para estos casos, lo que lleva a que los peritajes sean realizados por "peritos de lista" sin una vara unificada. "Esto va en contra de la equidad y de la legítima protección del trabajador, que debe tener la certeza de una cobertura adecuada, y del empleador, que necesita garantías de que no se están inventando accidentes", explicó a Cadena 3.

La presidenta de la UART resaltó los logros del sistema de riesgos del trabajo en Argentina, que redujo un 81% los fallecimientos laborales desde su implementación, salvando unas 19.000 vidas. "Por primera vez, Argentina tiene indicadores comparables a los de otros países en prevención y atención. Cuando un trabajador sufre un accidente, recibe atención inmediata, integral y, si es necesario, de por vida", afirmó.

Sin embargo, la sostenibilidad del sistema se ve comprometida por la alta litigiosidad, que no se justifica por la cantidad de accidentes, comparable a la de Chile, sino por el uso indebido del sistema judicial.

Bettiol subrayó que el 88% de los juicios provienen de casos sin incapacidad o con enfermedades no relacionadas con el trabajo, lo que convierte a los litigios en una "fuente de ingreso extra" para peritos y no en una herramienta de protección para los trabajadores. "Los juicios deberían ser la excepción, no la regla", sentenció.

La elevada litigiosidad laboral también afecta la competitividad del país y la atracción de inversiones. Bettiol comparó la situación con Chile: "Si por la misma cantidad de accidentes laborales, en Chile tenés 10.000 juicios y en Argentina 100.000, cualquier inversor razonable optará por Chile".

Este escenario, según la presidenta de la UART, pone en riesgo el crecimiento económico, especialmente en un momento en que Argentina busca generar certezas para atraer capitales.

La solución, según Bettiol, pasa por exigir el cumplimiento de la ley, implementar cuerpos médicos forenses en las provincias y regular los peritajes para que se ajusten al baremo y al listado de enfermedades profesionales.

Entrevista de Miguel Clariá.