La niñera que golpeó al bebé de siete meses tenía un antecedente de salud mental

Un caso que sacudió a Córdoba tomó relevancia tras la viralización de unas imágenes que muestran a una niñera maltratando a un bebé de siete meses. Las grabaciones, captadas por una cámara instalada por la familia, causaron indignación y reabrió el debate sobre la seguridad de los menores al cuidado de terceros.

La acusada, cuya identidad no se reveló por razones legales, permanece detenida en el Complejo Penitenciario de Bouwer y enfrenta una imputación inicial por "lesiones leves reiteradas". La familia de la víctima, constituida como parte querellante, busca agravar esta calificación legal, argumentando la condición de cuidadora de la acusada.

En una entrevista con Cadena 3, el abogado defensor de la niñera, Leonardo Flores, asumió la representación legal de la acusada el pasado jueves y brindó detalles sobre el caso. Según explicó, la imputación actual es por lesiones leves reiteradas, aunque la parte querellante expresó públicamente su intención de solicitar un cambio en la calificación legal. Sin embargo, el abogado señaló que aún no tuvo acceso completo al expediente, ya que su clienta todavía no fue indagada.

La detenida se encuentra en el servicio médico de Bouwer, no en un pabellón común, debido a un problema de salud previo relacionado con hipertensión, una condición que venía tratando desde hace años.

Flores aclaró que este problema no está vinculado a cuestiones de salud mental, desmintiendo rumores al respecto. No obstante, reveló que la acusada tiene un historial de depresión desde el año pasado, por el cual buscó tratamiento en el Hospital Misericordia de Córdoba. Allí, un médico clínico la diagnosticó y derivó al servicio de salud mental, pero, debido a la saturación del sistema público y la escasez de profesionales, solo pudo acceder a una sesión a finales de 2024, sin continuidad en el tratamiento.

"Ella tiene un antecedente de salud mental, esta señora tenía problemas de depresión desde hace un tiempo atrás y venía arrastrándolos desde el año pasado. Ella fue a hacerse tratar por el servicio de salud mental del Hospital Misericordia. La atiende el médico clínico que no es especialista y la diagnostica", explicó Flores.

Y añadió: "Entonces, el médico clínico cuando la atiende, le diagnostica depresión y la deriva a salud mental a que saque un turno. La señora va, saca el turno en salud mental, tiene la primera entrevista y después no consigue más turno por todos los problemas típicos que hay en los hospitales públicos por la superpoblación de pacientes y ante la escasez de profesionales".

Flores reconoció la contundencia de las imágenes. Sin embargo, insistió en que el proceso penal está en sus primeras etapas y que la estrategia de defensa aún está en desarrollo, considerando el contexto de la salud de su clienta y las circunstancias del hecho. En ese marco, subrayó la importancia de garantizar el derecho a la defensa para que el caso pueda ser juzgado justamente.

En cuanto a la situación de la acusada en el penal, el abogado destacó que la Fiscalía tomó medidas para garantizar su resguardo físico. Flores también aclaró que solo pudo entrevistarse brevemente con su clienta el día de su detención, cuando estaba medicada y en el servicio médico. Aseguró que la mujer está lúcida, pero necesitará más tiempo para conversar con ella y conocer su versión de los hechos.

El abogado confirmó que la acusada no tiene antecedentes penales ni denuncias previas de ningún tipo. Además, no tiene pareja ni hijos, y solo mantiene contacto con algunos familiares. Respecto a la agencia de colocaciones que la contrató, Flores señaló que no hubo comunicación alguna con la empresa, ni por parte de la detenida, ni de su familia, ni de la defensa. "La señora no tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza, ni siquiera denuncias", concluyó el abogado.

Entrevista de Miguel Clariá.