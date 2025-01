La esposa del gendarme Gallo pide por nuevas gestiones para su liberación

La situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace 53 días, continúa siendo crítica. Gallo fue arrestado al intentar ingresar al país para visitar a su pareja y a su hijo. Su esposa, María Alexandra Gómez, en diálogo con Cadena 3 expresó su angustia y desesperación ante la falta de información sobre su estado y ubicación y señaló que han realizado pedidos a organismos internacionales para intentar lograr su liberación.

“Ya son 53 días y todavía nosotros no tenemos ningún tipo de información. Pensábamos que se podía llegar a avanzar por algunas instancias internacionales, pero ni siquiera tenemos una causa penal abierta”, declaró Gómez. La angustia se agrava al no saber en qué condiciones se encuentra su esposo, lo que ha llevado a María Alexandra a utilizar sus redes sociales para mantener viva la atención sobre el caso. “Todos los días posteo algo de Nahuel, fotografías de nosotros juntos con el bebé, para que no se olvide el tema”, agregó.

Gómez también destacó el silencio y la falta de respuestas que rodean la situación. “Lo que más agota es el silencio, el no saber si siquiera se están haciendo las gestiones”, afirmó. A pesar de que la Cancillería Argentina está trabajando en el caso, la ausencia de información oficial genera frustración. “Estamos hablando de más de 15 casos igual a los de Nahuel, de personas de Estados Unidos, Ecuador y Colombia que están en la misma situación”, indicó.

La esposa de Gallo cuestionó la inacción de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, que no ha intervenido en estos casos. “¿Por qué pasan los días y no hay ningún tipo de información? Creo que es hora de que se tome otro tipo de gestiones”, subrayó.

Además, Gómez resaltó la estrategia del régimen venezolano de invisibilizar su situación. “Ellos saben que yo existo porque estuvieron acá dentro de mi residencia, me estuvieron haciendo vigilancia”, afirmó, haciendo referencia a las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha negado su existencia y la de su hijo.

“Desde el primer día, a Nahuel se le han violado todos sus derechos fundamentales", concluyó Gómez. La lucha por la liberación de Nahuel Gallo continúa, y su familia espera que la comunidad internacional preste atención a su caso.

Entrevista de Miguel Clariá