Gutiérrez, sobre la ley de emergencia en discapacidad: "Vamos a votar a favor"

Este miércoles se debate en la Cámara de Diputados la emergencia en discapacidad, el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

Sobre la ley de emergencia en discapacidad, el diputado nacional por Córdoba, Carlos Gutiérrez, reafirmó su apoyo a la ley, y anticipó en Cadena 3 que "vamos a ratificar el voto", enfatizando que "se pueden hacer los cambios que necesita el país sin dañar a la gente".

En ese marco, Gutiérrez señaló la importancia de contar con un presupuesto: "No tenemos presupuesto y eso es navegar a ciegas". Sobre ello, manifestó que "no es cierto que no hay plata". Y agregó que "hay muchos lugares de donde, sin dañar a la gente, se pueden sacar los recursos".

Finalmente, el diputado destacó que su postura no se basa en regateos como busca hacer, según él, el gobierno nacional, sino en "recursos que le corresponden a las provincias". En efecto, concluyó: "Hay otra forma de gobernar, con la gente adentro".

Entrevista de Radioinforme 3.