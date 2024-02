Gustavo Zórzoli: "La educación debe ser un servicio esencial, pero no por DNU"

El Gobierno nacional informó que evalúa declarar a la educación como "un servicio esencial", a pocos días del inicio de clases en todo el país y en medio de las advertencias de los gremios docentes por la falta de convocatoria a una paritaria nacional y la decisión de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el martes en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno evaluará declarar a la educación "servicio esencial" para la sociedad.

Las declaraciones del vocero tuvieron lugar en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias.

Por tal motivo, el exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zórzoli, habló con Cadena 3 sobre la medida que evalúa el Gobierno. "Creo que un resorte importante que debería tener la política para garantizar el derecho a la educación. Respecto al derecho de protesta de los docentes, siempre ha prevalido un interés sobre el otro".

En ese sentido, se manifestó a favor de que la educación sea un servicio esencial pero expresó que la medida debería salir por el Congreso y no mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

"Yo creo que la educación sí es un servicio esencial y es necesario que así sea, pero es dificultoso implementar la medida como tal. Tenemos que garantizar que nuestros estudiantes estén en las escuelas, que es la condición mínima esencial para desarrollar sus actividades y aprendan", indicó.

Dijo que "la única medida de fuerza que toma la dirigencia gremial es parar, pareciera que no hay otro recurso. Es una situación muy compleja. Pero en los hospitales, por ejemplo, los médicos no dejan de atender cuando hay una medida de fuerza. Se reprograman atenciones y hay guardias mínimas, pero no se deja de atender".

Sugirió pensar en una nueva forma de protesta y que la sociedad acompañe y reconozca el esfuerzo del docente para garantizar la educación de los estudiantes.

"Argentina tiene tantos años de protesta como única medida de fuerza. Creo que la mejor forma de que la medida del Gobierno nacional salga adelante es por el Congreso, no por un decreto", completó.

Entrevista de Miguel Clariá.