Titular de Sadop advirtió: "No hay chances de que empiecen las clases"

En la jornada de este martes se llevó a cabo una nueva reunión paritaria entre los representantes del gobierno provincial y los gremios docentes. En ese marco, ofrecieron completar un 43,4 por ciento de aumento, constituido por un 14 por ciento de incremento que se pagó en el mes de febrero, un 22,4 por ciento que se liquidará en las próximas semanas -correspondientes a la cláusula gatillo de 2023-, y un 7 % más, que se pagará con el salario de marzo.

Sin embargo, los sindicatos salieron del encuentro en la ciudad de Santa Fe con sabor a poco, en la antesala al inicio de clases del próximo 26 de febrero. “Estamos muy lejos de lo que pretendíamos. No sabemos qué cuenta hace el Gobierno, pero un 7 por ciento desde el sueldo de diciembre es escaso”, dijo el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En la misma línea, el gremialista reclamó que el ministro de Educación, José Goity, “habla de un aumento del 43 por ciento e incluye la deuda que ya tenían”. “Nos fuimos con una mala sensación. Ya nos dijeron que no van a pagar el incentivo docente, que es algo de Nación. La Provincia ofrece 21.000 pesos de aumento y vamos a perder 29.000 por la otra partida”, continuó.

Lucero adelantó que a estas horas “no hay chances de que empiecen las clases”. Y añadió: “Creo que vamos a rechazar y nos vamos a sumar a un paro nacional”.

“La oferta no está ni cerca de lo que veníamos charlando. Estamos dispuestos a discutir todo, pero en este país nada aumentó un 7 por ciento”, subrayó. Y concluyó respecto a la posibilidad de tomar una medida de fuerza: “No estamos enamorados de los paros, los más jóvenes no consideramos eso. La solución es profundizar el diálogo y el debate. Después de 60 días de charlas no podemos salir con un 7 por ciento de aumento. Si bien uno reconoce la economía, pero entendemos que se pudo haber hecho un esfuerzo más”.