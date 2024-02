Frossasco: "El partido entre Belgrano y Talleres no debería jugarse de noche"

A tres días de disputarse el clásico entre Belgrano y Talleres, por el momento previsto para las 22 horas de este sábado, siguen las discusiones entre el Gobierno de Córdoba y la AFA por el horario del partido. El encuentro se jugará en el Gigante de Alberdi y a la misma hora se llevará adelante un baile de "La Mona" Jiménez en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Por el horario, el Gobierno provincial solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional que el clásico se dispute en otro horario para no comprometer al operativo de seguridad de ambos eventos.

Este martes, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había cuestionado en diálogo con Cadena 3 a la AFA y a los dueños de los derechos de televisación por "no importarles la seguridad de los cordobeses".

"Entre los intereses de los dueños de la televisación de los partidos de fútbol y los intereses de los ciudadanos de Córdoba, no tengan ninguna duda que voy a estar del lado de los intereses de los cordobeses. Cuándo se juega el partido, no es problema mío. Será un problema de los clubes o de otro. Como ministro de Seguridad, tengo que decir que jugar el clásico a las 22 horas un sábado es inapropiado desde el punto de vista de la seguridad", dijo Quinteros.

Este miércoles, el titular del Consejo de Seguridad Deportivo de la Provincia de Córdoba (Cosedepro), Marcelo Frossasco, se expresó a tono con el ministro Quinteros en diálogo con Cadena 3. Dijo que el partido entre Belgrano y Talleres no puede jugarse de noche, al margen de que haya otro evento paralelo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"A principios de año, la Liga Profesional nos remite un fixture de las seis primeras fechas del torneo y no estaba decidida la fecha de los clásicos. El 7 de febrero se estableció el día de todos los clásicos y nosotros, a instancias del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, empezamos a hacer las gestiones correspondientes", dijo Frossasco.

Y añadió: "De buena voluntad, sugerimos dos alternativas a los fines de que dos eventos de esta magnitud no se disputaran en la misma ciudad a 15 minutos uno de otro y pudiéramos optimizar los mejores recursos humanos y tecnológicos para uno y otro espectáculo".

Frossasco dijo que fueron pasando los días y la Liga no contestó. Pese a los cruces, señaló que nunca se pusieron en duda las condiciones de seguridad para el evento de "La Mona" Jiménez y el clásico.

"Al día de hoy no hemos recibido ninguna notificación, tenemos entendido que sí lo ha hecho el club Belgrano. Nosotros nos vamos a estar reuniendo este miércoles y nuestra molestia, que esto quiero dejarlo claro porque lo ha dicho Quinteros, estamos en condiciones de brindar el operativo de seguridad para los dos eventos. No está en riesgo eso".

Explicó que "lo que tratamos de hacer es optimizar los recursos para los dos eventos porque esa es la función del Ministro de Seguridad de Córdoba. Entendemos que esto no se condice con el trato que hemos dado desde Córdoba a todos los eventos que nos propuso AFA y la Liga Profesional en los últimos años".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Frossasco recordó que en la provincia se han jugado 12 finales hasta 2023, sin inconvenientes. "Recibimos partidos que ninguna jurisdicción del país quiso recibir por lo complicado que era desde el punto de vista de la seguridad deportiva. Córdoba sí los recibió y pensó un trato preferencial. Esperamos que, ante esta situación, hoy en horas del mediodía cuando (Chiqui) Tapia atienda a nuestros ministros, se produzca esa atención que humildemente creemos que merecemos".

Y destacó: "Siempre hemos estado abiertos a brindar la seguridad en eventos nacionales e internaciones y de ambas parcialidades. Somos la única jurisdicción del país donde la Liga y AFA pueden jugar con ambas parcialidades, creo que eso merece una atención".

El titular del Cosedepro volvió a insistir en que nunca se dijo que no se pudiera dar seguridad a ambos eventos y remarcó que el planteo de Córdoba tiene que ver con la optimización de recursos.

"Nunca dijimos que no se puede dar seguridad, lo que el ministro Quinteros plantea tiene que ver con la optimización de recursos. Es inconveniente desde el punto de vista de la seguridad tener los dos eventos a la misma hora. La solución es mover el horario de algún otro partido que se lleva a cabo en otra jurisdicción", dijo en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, sostuvo que, al margen de que haya un baile de La Mona Jiménez o no, "el clásico cordobés no debería jugarse de noche" y que "necesitamos muy pocas horas de antelación para optimizar los recursos porque no hay que descuidar la seguridad de todos los cordobeses de la ciudad capital. Es cuestión de sentido común y buena voluntad".

Sobre la reunión entre autoridades de la AFA y de Córdoba por el futuro del partido, Frossasco dijo que el Gobierno provincial mantiene expectativas en lograr un cambio de horario.

"Vamos a esperar todo el día para que se admitan los argumentos del Gobierno de Córdoba y que se reprograme el partido. Mañana (por el jueves) vamos a estar diseñando y aprobando el operativo de seguridad de Racing de Córdoba y Tristán Suárez; de Instituto y Godoy Cruz y el clásico Belgrano y Talleres", agregó.

"Esperamos que hoy (por este miércoles) se produzca esta cuestión de sentido común y nos permita llegar al diseño y aprobación de los operativos con una reprogramación que es entendible y justificable desde el punto de vista de la seguridad deportiva", completó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Gustavo Gutiérrez.