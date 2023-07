Escándalo en un sorteo de viviendas municipales en Bolívar

Un video viral desató un escándalo en un sorteo de viviendas municipales en la localidad de Bolívar, Buenos Aires.

Se sorteaban en total 168 lotes para viviendas, en el marco de un programa municipal, y en medio del sorteo, un niño saca un papel de la urna, se la entrega al escribano, pero éste lo ve y lo devuelve para sacar otro.

El momento fue filmado por un vecino que lo estaba viendo por televisión, y rápidamente se viralizó.

/Inicio Código Embebido/

En Bolívar sortearon 168 lotes de un programa de viviendas del gobierno y parece que al escribano no le gustó el nombre de uno de los ganadores y manípulo groseramente el sorteo pic.twitter.com/Zdk4xhT61m — Martin Tetaz (@martintetaz) July 26, 2023

/Fin Código Embebido/

María Emilia Palomino, concejal opositora, contó a Cadena 3 que más tarde el escribano salió a decir que "había dos papeles pegados", por eso sacó otro, y la locutora del evento ratificó esa versión.

Sin embargo consideró que el municipio le tiene que pedir explicaciones y el colegio de escribanos debería observar la práctica de ese profesional.

/Inicio Código Embebido/

./Fin Código Embebido/

"Estamos convencidos que hubo otras irregularidades dentro del sorteo. Acá no solamente violaron la veda electoral del artículo 64 que dice que 25 días antes de las elecciones no se pueden hacer actos de inauguraciones políticas para no influir en el sufragio y en el voto del vecino, sino que también hicieron este acto de sorteo de manera express y adaptaron una ordenanza para hacer una rápida adjudicación antes de la campaña", detalló.

Según la edil se armó una situación donde los vecinos debían ir al Complejo del Club República de Venezuela, actualizar sus datos para acceder el sorteo y estar presentes.

"Se jugó con la necesidad y desesperación de la gente porque la situación de sorteo se podía seguir por la plataforma digital, pero plantearon la duda y llenaron el complejo. El vecino frente al miedo de no estar, perder la casa y el terreno, fue", advirtió.

Además aseguró que hubo otras situaciones como un adjudicatario que salió dos veces, para vivienda y terreno.

Entrevista de Miguel Clariá