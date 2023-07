Sufrió un robo piraña, un chico la ayudó y lo buscó en redes para agradecerle

El domingo a las 6.10, Abril Perona salía de trabajar en un boliche y a metros de su casa cinco chicas la atacaron para robarle en Nueva Córdoba, de la capital cordobesa.

"Me interceptaron tres por atrás, me pegaron, me comenzaron a pegar en el piso y las otras dos comenzaron a querer sacarme las cosas de mi cartera. Eran cinco mujeres", contó la joven a Cadena 3.

En la desesperación trató de pedir ayuda y la única persona que se acercó fue un joven de campera bordó que la ayudó a espantar a las delincuentes y luego la acompañó hasta la comisaría.



El joven se quedó con ella y también recibió una herida con una botella de vidrio.

"Yo también tenía cortes de vidrio y él se quedó conmigo hasta que llegó la Policía y mis familiares y cuando llegó comencé a preguntar por el chico que me había ayudado", contó.

La joven contó su caso en redes sociales y comenzó a buscar a su salvador. El mensaje se hizo tan viral que el muchacho apareció y se presentó.

Leo Flores salía del boliche cuando vio la escena y sin pensarlo fue a ayudar. "En ese momento me imaginaba a mi mamá, mi hermana, mi prima, además que eran cinco. Ni lo pensé la verdad", dijo a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Abril lo buscó para agradecerle la contención y la ayuda en ese momento tan desesperante.

La Policía logró capturar a tres de las atacantes, pero como eran menores quedaron en libertad, según comentó Abril en sus redes sociales.