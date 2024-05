En Orán, un artesano realizó vino de mango

Un emprendedor salteño desarrolló en la región de Orán un vino de mango.

Eduardo Sachetti decidió experimentar con esta fruta para crear un producto completamente orgánico que ha sido un éxito entre los consumidores.

"Fue aprovechar la materia prima de aquí, el proceso de fermentación es el que se usa para el vino y sí, este, pude hacerlo con el mango de la zona y con las temperaturas que tenemos acá se hizo muy rápido", explicó Sachetti a Cadena 3. El resultado fue tan satisfactorio que las primeras 43 botellas producidas se agotaron en cuestión de horas.

En cuanto a las características del vino, Sachetti detalló: "Una variedad de mango me dio un vino un poco más clarito, más ácido. Otra variedad me dio un vino muy dulzón, un poquito más fuerte y otro mango me dio un vino intermedio".

Sachetti eligió denominarlo "vino" en lugar de licor debido a su graduación alcohólica: "Yo puse vino de mango por una cuestión muy sencilla, un licor lleva más de 25 grados de alcohol y este llega a los nueve". Además destacó que es una fermentación simple sin ningún agregado.

A pesar del éxito inicial del producto, Sachetti sostuvo que su producción sigue siendo artesanal: "Es una producción muy artesanal, muy casera", dijo. El precio por botella es de 3.000 a 4.000 pesos.

Antes de dedicarse a la producción de vino, Sachetti trabajó en diversos oficios: "Yo soy carpintero, electricista, herrero, plomero y artesano", comentó. Sin embargo, su espíritu emprendedor le permitió lanzar este innovador producto.

Informe de Elisa Zamora